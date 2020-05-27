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2020-05-27T17:02
https://ria.ru/20200527/1572073512.html
В Москве пройдет десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571959029_0:209:3267:2047_1036x0_80_0_0_6234c150125275a6285ee2a6666b01e4.jpg
РИА Новости

В Москве пройдет десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов

17:02 27.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб во время дезинфекции проезжей части дорог в Москве
Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции проезжей части дорог в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в четверг, 28 мая, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в четверг, 28 мая. С марта текущего года с учетом эпидемиологической ситуации принято решение о проведении еженедельных дезинфекций города, в рамках которых специальными дезинфицирующими препаратами обрабатываются все дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки. Главная цель дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что в масштабной дезинфекции примут участие около 70 тысяч специалистов Комплекса городского хозяйства. "Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Уточняется, что в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.
Еженедельная забота: как прошла очередная дезинфекция Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
1 из 7

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.

Автомобиль коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
2 из 7

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции проезжей части дорог в Москве
3 из 7

Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции проезжей части дорог в Москве
4 из 7

Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
5 из 7

Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

Сотрудник городской службы после проведения дезинфекции подъезда жилого дома на Ленинском проспекте
6 из 7

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
7 из 7

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 7

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 7

Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 7

Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 7

Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 7

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Сообщается, что особое внимание, как и ранее, будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Тщательно продезинфицируют и общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности.
"Специалисты используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы, а при проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных", - цитируют в пресс-службе заммэра.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Городское хозяйство МосквыКоронавирусыПетр БирюковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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