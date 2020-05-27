В Москве пройдет десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции проезжей части дорог в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в четверг, 28 мая, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

"Десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в четверг, 28 мая. С марта текущего года с учетом эпидемиологической ситуации принято решение о проведении еженедельных дезинфекций города, в рамках которых специальными дезинфицирующими препаратами обрабатываются все дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки. Главная цель дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Отмечается, что в масштабной дезинфекции примут участие около 70 тысяч специалистов Комплекса городского хозяйства. "Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Уточняется, что в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.

"В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Сообщается, что особое внимание, как и ранее, будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Тщательно продезинфицируют и общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности.

"Специалисты используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы, а при проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором . Они совершенно безопасны для людей и животных", - цитируют в пресс-службе заммэра.