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2020-05-27T17:01
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Из Петербурга в Ташкент вывезли около 250 граждан Узбекистана
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РИА Новости

Из Петербурга в Ташкент вывезли около 250 граждан Узбекистана

17:01 27.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 250 узбекистанцев вылетели вывозным рейсом Uzbekistan Airways из Петербурга в Ташкент, сообщили РИА Новости в посольстве Узбекистана.
"Вылетело около 250 человек. Они уже в пути", - сообщили в посольстве.
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Находятся "в проработке". МИД РФ о новых направлениях вывозных рейсов
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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