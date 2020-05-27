Суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской

"Заседание закончилось для нас достаточно положительно. Суд удовлетворил требования частично и признал действия института неправомерными и обязал его удержаться от распространения вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войска СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического режима", - заявила Зиновьева в комментарии агентству РИА Новости.

"Все, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев под рукоплескания местных властей. Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения! А за пропаганду нацизма будем сажать", - заявил Бужанский.