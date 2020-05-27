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Суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской
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РИА Новости

Суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской

16:50 27.05.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Окружной административный суд в Киеве обязал сотрудников института нацпамяти перестать отрицать то, что символика дивизии СС "Галичина" - нацистская, заявила Людмила Зиновьева, адвокат главы издательства "Сакцент плюс" Натальи Мясниковой, подавшей иск против директора института Владимира Вятровича.
"Заседание закончилось для нас достаточно положительно. Суд удовлетворил требования частично и признал действия института неправомерными и обязал его удержаться от распространения вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войска СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического режима", - заявила Зиновьева в комментарии агентству РИА Новости.
Ранее украинский институт национальной памяти на запрос издания "Страна" указал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистического режима, которая является запрещенной на Украине. Мясникова в своем иске к экс-директору института нацпамяти и нынешнему депутату от партии "Европейская солидарность" Вятровичу требовала признать его ответ противозаконным. Соответствующий иск был подан в сентябре 2017 года.
Депутат партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал решение суда прекрасным финалом к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.
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"Все, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев под рукоплескания местных властей. Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения! А за пропаганду нацизма будем сажать", - заявил Бужанский.
Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Как известно, военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцка, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.
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