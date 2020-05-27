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2020-05-27T16:45
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Косачев высказался о праве народов на самоопределение в случае переворота
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РИА Новости

Косачев высказался о праве народов на самоопределение в случае переворота

16:45 27.05.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В случае госпереворота и прекращения действия конституции народы конкретного государства должны получать право на самоопределение, которое должно признавать международное сообщество, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Есть цивилизованный диалог, касающийся сохранения территориальной целостности, который ведут власти Испании и Каталонии", - сказал Косачев в среду в ходе лекции в рамках "Потсдамских встреч".
Но если совершен госпереворот, как это произошло в 2014 году на Украине, и конституция страны на время перестала действовать, "народы, не согласные с этим переворотом, должны получить право на самоопределение, а международное сообщество должно признавать за ними такое право", подчеркнул сенатор.
Также Косачев считает недопустимым силовое обеспечение территориальной целостности государства.
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРКаталонияСовет Федерации РФКонстантин КосачевИспанияПолитика
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