Косачев высказался о праве народов на самоопределение в случае переворота

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В случае госпереворота и прекращения действия конституции народы конкретного государства должны получать право на самоопределение, которое должно признавать международное сообщество, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Но если совершен госпереворот, как это произошло в 2014 году на Украине, и конституция страны на время перестала действовать, "народы, не согласные с этим переворотом, должны получить право на самоопределение, а международное сообщество должно признавать за ними такое право", подчеркнул сенатор.
Также Косачев считает недопустимым силовое обеспечение территориальной целостности государства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.