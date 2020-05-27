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В Сочи переименовали реку Хероту
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РИА Новости

В Сочи переименовали реку Хероту

16:41 27.05.2020 (обновлено: 17:19 27.05.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Bescker / Устье Хероты со стороны моря
Устье Хероты со стороны моря
CC BY-SA 3.0 / Bescker /
Устье Хероты со стороны моря. Архивное фото
СОЧИ, 27 мая – РИА Новости. Популярная у туристов река Херота в Адлерском районе Сочи из-за неблагозвучности названия переименована в Хороту, сообщает городское собрание, отмечая, что таким образом ей вернули историческое название.
Река протекает в Адлерском районе Сочи, рядом с дорожным указателем "Река Херота" любили фотографироваться гости курорта. Однако в новом курортном сезоне забавная достопримечательность исчезла. Депутаты объясняют, что река была переименована из-за неоднократных обращений местных жителей и краеведов.
"Все эти запросы в городское собрание Сочи стали поводом для подготовки письма в Российский государственный военно-исторический архив, который в официальном ответе и внес окончательную ясность… Теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вопрос о названии реки оброс разного рода мифами, например, о том, что географический термин "Херота" якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некой Десятой роте. Однако в ответе за подписью руководителя Российского государственного военно-исторического архива Александра Приютова говорится: "На карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций в 1836, 1837 и 1838 гг. и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории флигель-адъютантом Его Императорского Величества полковником А.С. Траскиным"
Также подтверждение названия реки "Хорота" представил депутатам в Сочи старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук Андрей Кизилов, который по старинным картам и архивам вел поиск изначального названия. По его данным, на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки "Хорота". То же самое можно наблюдать и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год.
Помимо этого, Кизилов ссылается на труд "О Гагре и Джигетах" известного абхазского этнографа Соломона Званба, жившего в XIX веке: "Главные реки в землях джигетов суть следующие: первая – Хоста, вторая – Худапсе, третья – Хорота, четвертая – Мдзымта".
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