КПРФ возложит цветы к памятнику Пушкину в День русского языка

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. КПРФ и сторонники партии в День русского языка 6 июня возложат цветы к памятнику русского поэта Александру Пушкину, сообщили журналистам в пресс-службе ЦК партии.
"Шестого июня 2020 года в 11:00 Центральный комитет и Московский городской комитет Коммунистической партии Российской Федерации, Всероссийское созидательное Движение "Русский Лад" и ряд других левых партий и движений намерены провести возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина, в связи с празднованием Дня русского языка. В мероприятии примет участие председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Г.А. Зюганов", - говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет на Пушкинской площади, в сквере у памятника поэту.