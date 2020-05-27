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2020-05-27T17:04
https://ria.ru/20200527/1572071108.html
КПРФ возложит цветы к памятнику Пушкину в День русского языка
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РИА Новости

КПРФ возложит цветы к памятнику Пушкину в День русского языка

16:31 27.05.2020 (обновлено: 17:04 27.05.2020)
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© РИА Новости, ТК "Городской телеканал"Памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве
Памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости, ТК "Городской телеканал"
Памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. КПРФ и сторонники партии в День русского языка 6 июня возложат цветы к памятнику русского поэта Александру Пушкину, сообщили журналистам в пресс-службе ЦК партии.
"Шестого июня 2020 года в 11:00 Центральный комитет и Московский городской комитет Коммунистической партии Российской Федерации, Всероссийское созидательное Движение "Русский Лад" и ряд других левых партий и движений намерены провести возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина, в связи с празднованием Дня русского языка. В мероприятии примет участие председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Г.А. Зюганов", - говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет на Пушкинской площади, в сквере у памятника поэту.
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КультураКПРФАлександр ПушкинМоскваДень русского языка
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