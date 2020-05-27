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Карачаево-Черкесская Республика
2020-05-27T15:56
https://ria.ru/20200527/1572068280.html
Темрезов: ввод жилья в КЧР возрос на треть относительно прошлого года
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572068001_0:76:853:556_1036x0_80_0_0_458e5a384e2a4165f3091b9a3f5f773e.jpg
РИА Новости

Темрезов: ввод жилья в КЧР возрос на треть относительно прошлого года

15:56 27.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 27 мая – РИА Новости. По итогам первого квартала в Карачаево-Черкесии введены в строй 37,5 тысяч квадратных метров жилья, что на 34% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.
Глава КЧР в среду принял участие в селекторном заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в России, темой которого стал ввод жилья в первом квартале 2020 года, а также прогнозы на текущий год.
"По итогам первого квартала в республике введены 37,5 тысяч квадратных метров жилья, что на 34% больше аналогичного периода прошлого года, из них — три многоквартирных дома площадью 7,75 тысяч квадратных метров. В настоящее время на территории республики ведется строительство 37 многоквартирных домов площадью 293,7 тысяч квадратных метров", - сообщил глава региона по итогам совещания.
Он отметил, что в связи с общей ситуацией по коронавирусу, на всех объектах строительства введены санитарно-эпидемиологические меры, за их соблюдение несут ответственность руководители строительных организаций.
Глава КЧР Рашид Темрезов
15 мая, 15:15Карачаево-Черкесская Республика
Глава КЧР: строительные работы ведутся с соблюдением санитарных норм
"Темпы строительства и объемы строительства находятся на постоянном контроле, в приоритете остаются социально значимые объекты, предусмотренные нацпроектами, в том числе "Образование", "Демография" и "Жилье и городская среда", - написал Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбщество
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