Темрезов: ввод жилья в КЧР возрос на треть относительно прошлого года

"По итогам первого квартала в республике введены 37,5 тысяч квадратных метров жилья, что на 34% больше аналогичного периода прошлого года, из них — три многоквартирных дома площадью 7,75 тысяч квадратных метров. В настоящее время на территории республики ведется строительство 37 многоквартирных домов площадью 293,7 тысяч квадратных метров", - сообщил глава региона по итогам совещания.