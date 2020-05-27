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Краснодарский край
2020-05-27T15:43
https://ria.ru/20200527/1572067528.html
Кубанские депутаты поддержали отмену курортного сбора до конца года
https://cdn21.img.ria.ru/images/156279/63/1562796352_0:120:3076:1850_1036x0_80_0_0_bee9e4d18ef1fdb99b292f91f28b552d.jpg
РИА Новости

Кубанские депутаты поддержали отмену курортного сбора до конца года

15:42 27.05.2020 (обновлено: 15:43 27.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДевушка на набережной в Сочи
Девушка на набережной в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в среду поддержали инициативу главы региона Вениамина Кондратьева об отмене курортного сбора до конца нынешнего года, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).
Проект "обнуления" сбора принят окончательно, сразу в двух чтениях.
"Решение направлено на снижение последствий для отрасли в связи с пандемией коронавируса и действующими ограничительными мерами. Проектом краевого закона предлагается установить размер курортного сбора на территории Краснодарского края 0 рублей. Действовать мораторий будет до 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
Как пояснил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко, принимаемый депутатами законопроект вводит послабления в деятельности санаторно-курортной отрасли и направлен на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края. "Мы будем рады каждому гостю. И пусть экономия на курортном сборе станет для них небольшим бонусом, который подчеркнет гостеприимство нашего края", – отметил спикер.
Уточняется, что законопроект продлевает срок перечисления средств курортного сбора, устанавливается новый отчетный период для операторов сбора, а также вводится положение о периоде перечисления операторами средств курортного сбора при снятии с учета в налоговом органе.
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Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он начал проводиться 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года - в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. В 2019 году объем турпотока в Краснодарском крае превысил 17,3 миллиона туристов.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.

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Краснодарский крайВениамин КондратьевНовости - ТуризмСочиАнапаКраснодарский крайОбщество
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