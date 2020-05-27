Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:38
https://ria.ru/20200527/1572067376.html
В Петербурге рассказали о выплатах медикам, заразившимся коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали о выплатах медикам, заразившимся коронавирусом

15:38 27.05.2020
203
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Шестьсот миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на выплаты медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, пострадавшим при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения медработника коронавирусом единовременная выплата составит 300 тысяч рублей, в случае установления медику инвалидности вследствие заражения - в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
Саратов
26 мая, 18:04Распространение нового коронавируса
В Саратове рассказали о ситуации с выплатами медикам
Как сообщает пресс-служба, Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда городского правительства 600 миллионов рублей на единовременные выплаты медработникам, пострадавшим при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также членам их семей.
Выплаты уже получили 99 человек (заболевшие медики и члены семей умерших медработников) на общую сумму около 30 миллионов рублей. К настоящему времени в отношении более 600 пострадавших медработников приняты положительные решения комиссий учреждений здравоохранения.
Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19 Евгений Шляхто сообщал, что в северной столице более 3 тысяч медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией, восемь медработников скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач скорой медицинской помощи
26 мая, 16:23Распространение нового коронавируса
В Приморье рассказали о ситуации с выплатами медикам
200010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Омбудсмен Москвы попросила продлить срок действия детских путевок
Залп из Петропавловской крепости в День города дали главврачи
Главврачи дали залп из Петропавловской крепости в День города
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Омбудсмен Москвы надеется на скорую отмену спецпропусков для машин
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Вывозной рейс из Молдавии прибыл в Петербург
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК хочет дать странам ЕС гранты из нового фонда восстановления от кризиса
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток
В Красноярском крае запретили обслуживать покупателей без масок
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Детский омбудсмен Москвы выступила за вакцинацию детей
Мужчина со смартфоном
Госдума во втором чтении одобрила запрет приложений с пиратским контентом
Врач скорой помощи
В СКФО рассказали о ситуации с выплатами медикам
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В мэрии пояснили, почему глава Екатеринбурга был на мероприятии без маски
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Жителя Чувашии оштрафовали за реабилитацию нацизма в соцсетях
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков достигло 218
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что пока рано полностью снимать режим самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин во время заседания
Путин попросил Собянина рассказать о прогнозах по снятию ограничений
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
Лента новостейМолния