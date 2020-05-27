В Петербурге рассказали о выплатах медикам, заразившимся коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Шестьсот миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Шестьсот миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на выплаты медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, пострадавшим при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения медработника коронавирусом единовременная выплата составит 300 тысяч рублей, в случае установления медику инвалидности вследствие заражения - в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба, Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда городского правительства 600 миллионов рублей на единовременные выплаты медработникам, пострадавшим при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также членам их семей.

Выплаты уже получили 99 человек (заболевшие медики и члены семей умерших медработников) на общую сумму около 30 миллионов рублей. К настоящему времени в отношении более 600 пострадавших медработников приняты положительные решения комиссий учреждений здравоохранения.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19 Евгений Шляхто сообщал, что в северной столице более 3 тысяч медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией, восемь медработников скончались.