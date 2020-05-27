Детский омбудсмен Москвы выступила за вакцинацию детей

"Вопрос очень непростой. До пандемии мы это неоднократно обсуждали в Общественной палате Москвы, и очень много людей в это включилось. Все разделилось на общественное мнение и на мнение специалистов, медиков. Знаете, мне кажется, что эта история, в которую мы все попали, она однозначно отвечает на вопрос - нам надо ребят вакцинировать", - сообщила Ярославская во ходе онлайн-конференции по защите прав детей в условиях пандемии.