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2020-05-27T15:28
https://ria.ru/20200527/1572066797.html
Детский омбудсмен Москвы выступила за вакцинацию детей
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РИА Новости

Детский омбудсмен Москвы выступила за вакцинацию детей

15:28 27.05.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская выступила за вакцинацию детей, она отметила, что этот вопрос неоднократно обсуждался, но пандемия позволила однозначно определить важность вакцинации.
"Вопрос очень непростой. До пандемии мы это неоднократно обсуждали в Общественной палате Москвы, и очень много людей в это включилось. Все разделилось на общественное мнение и на мнение специалистов, медиков. Знаете, мне кажется, что эта история, в которую мы все попали, она однозначно отвечает на вопрос - нам надо ребят вакцинировать", - сообщила Ярославская во ходе онлайн-конференции по защите прав детей в условиях пандемии.
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Как отметила уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, к ней часто поступали жалобы на том, что детей не пускали в школу из-за отсутствия той или иной прививки. Она выразила мнение, что летальность в России, в сравнении с другими странами, намного ниже, так как раньше, в Советское время, вакцинировали всех и родителям необходимо задуматься и переосмыслить этот вопрос.
"Аппарат уполномоченного, вместе с Роспотребнадзором и с медиками берет этот вопрос на проработку. После окончания пандемии обязательно должны быть выпущены какие-то нормативно-правовые документы, которые со всех позиций рассматривают этот вопрос", - подчеркнула Потяева.
Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что из-за эпидемии коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ЯрославскаяТатьяна ПотяеваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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