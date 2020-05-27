Главврачи дали залп из Петропавловской крепости в День города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в среду в честь 317-летия со Дня основания Санкт-Петербурга дали главные врачи городских больниц, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.
Почетное право произвести торжественный выстрел из пушки в этом году было доверено петербургским медикам.
Выстрел сигнального орудия произвели главные врачи городских медучреждений: клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина (Денис Гусев), госпиталя для ветеранов войн (Максим Кабанов), детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф. Филатова (Людмила Исанкина), городской многопрофильной больницы №2 (Владимир Волчков) и городской больницы Святого Георгия (Валерий Стрижелецкий).
"Период противодействия коронавирусу - уже неотъемлемая часть истории родного города. В петербургскую летопись золотыми буквами будут вписаны имена более 80 тысяч медиков, которые самоотверженно, зачастую рискуя своим здоровьем, спасают жизни людей", - отметил Эргашев, который также принял участие в церемонии.
Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 317 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра. День основания северной столицы - особенный праздник для жителей города, обычно он длится несколько дней. Однако в этом году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией праздничные мероприятия проходят в онлайн-формате, в их числе шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концерт #Петербург317, видеоконцерт "Классика в честь Дворцовой".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.