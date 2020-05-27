Главврачи дали залп из Петропавловской крепости в День города

Почетное право произвести торжественный выстрел из пушки в этом году было доверено петербургским медикам.

"Период противодействия коронавирусу - уже неотъемлемая часть истории родного города. В петербургскую летопись золотыми буквами будут вписаны имена более 80 тысяч медиков, которые самоотверженно, зачастую рискуя своим здоровьем, спасают жизни людей", - отметил Эргашев, который также принял участие в церемонии.