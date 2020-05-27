ЕК хочет дать странам ЕС гранты из нового фонда восстановления от кризиса

"Еврокомиссия привлечет (на финансовых рынках – ред.) 750 миллиардов евро (для наполнения нового фонда восстановления – ред.) Из этой суммы 500 миллиардов евро будет выдано странам ЕС в виде грантов, а 250 миллиардов евро - в форме кредитов", - сказал она.

Ранее в среду ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления от кризиса в объёме 750 миллиардов евро. Исходя из сообщений ЕК, она хочет, чтобы эти средства шли в дополнение к общим бюджетам стран ЕС, а не были их частью.

Еврокомиссия предлагает создать многолетний финансовый план Евросоюза на 2021-2027 годы в размере 1,1 триллиона евро, что выше ныне действующего семилетнего бюджета ЕС, составляющего 910-960 миллиардов евро, в зависимости от того, какой показатель учитывать – платежей или обязательств. На основе многолетнего финплана составляются ежегодные общие бюджеты стран ЕС.