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ЕК хочет дать странам ЕС гранты из нового фонда восстановления от кризиса
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РИА Новости

ЕК хочет дать странам ЕС гранты из нового фонда восстановления от кризиса

15:23 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает выдать странам Евросоюза 500 миллиардов евро из нового фонда восстановления ЕС от нынешнего глубочайшего кризиса в виде грантов, и 250 миллиардов евро – в виде кредитов, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на внеочередной сессии Европарламента.
"Еврокомиссия привлечет (на финансовых рынках – ред.) 750 миллиардов евро (для наполнения нового фонда восстановления – ред.) Из этой суммы 500 миллиардов евро будет выдано странам ЕС в виде грантов, а 250 миллиардов евро - в форме кредитов", - сказал она.
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Ранее в среду ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления от кризиса в объёме 750 миллиардов евро. Исходя из сообщений ЕК, она хочет, чтобы эти средства шли в дополнение к общим бюджетам стран ЕС, а не были их частью.
Еврокомиссия предлагает создать многолетний финансовый план Евросоюза на 2021-2027 годы в размере 1,1 триллиона евро, что выше ныне действующего семилетнего бюджета ЕС, составляющего 910-960 миллиардов евро, в зависимости от того, какой показатель учитывать – платежей или обязательств. На основе многолетнего финплана составляются ежегодные общие бюджеты стран ЕС.
Теперь предложения Еврокомиссии по финплану и фонду должны обсудить в Совете стран ЕС и Европарламенте и согласовать их. Процесс обсуждения проектов ЕК не исключает возможности их модификации.
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