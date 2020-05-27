Саммиты БРИКС и ШОС перенесли на более поздний срок

Ранее высокопоставленный источник, знакомый с ходом организации мероприятия, заявлял РИА Новости, что Россия решила перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени.
"С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годов и БРИКС в 2020 годов принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что новые даты саммитов будут определены в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в странах объединений и в мире в целом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.