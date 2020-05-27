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2020-05-27T15:13
https://ria.ru/20200527/1572065773.html
Саммиты БРИКС и ШОС перенесли на более поздний срок
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РИА Новости

Саммиты БРИКС и ШОС перенесли на более поздний срок

15:13 27.05.2020
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© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Саммиты БРИКС и ШОС, запланированные на 21-23 июля, переносятся на более поздний срок, новые даты определят в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее высокопоставленный источник, знакомый с ходом организации мероприятия, заявлял РИА Новости, что Россия решила перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени.
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Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
"С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годов и БРИКС в 2020 годов принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что новые даты саммитов будут определены в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в странах объединений и в мире в целом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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