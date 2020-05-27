Саммиты БРИКС и ШОС перенесли на более поздний срок

Ранее высокопоставленный источник, знакомый с ходом организации мероприятия, заявлял РИА Новости, что Россия решила перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени.

Подчеркивается, что новые даты саммитов будут определены в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в странах объединений и в мире в целом.