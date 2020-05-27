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2020-05-27T15:12
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Чубайс заявил, что "не потянет" на волшебника или юмориста Петросяна
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РИА Новости

Чубайс заявил, что "не потянет" на волшебника или юмориста Петросяна

15:12 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что "не потянет" на волшебника, а также не дотянется до уровня юмориста Евгения Петросяна.
Так он отреагировал на вопрос модератора онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", нет ли у него ощущения, что призыв слезть с нефтяной иглы - "это уже не риторика чиновника высокого уровня, а какая-то реприза Евгения Петросяна". Также модератор добавил, что многие считают Чубайса "волшебником", зная его биографию.
"На волшебника я точно не потяну, и до уровня Петросяна точно не дотянусь, но раз вы спрашиваете, попробую ответить. Есть образ какой-то, который для публичного высказывания применятся, но здесь сегодня такой уникальный состав участников, что как-то хочется не публицистику, а наоборот, содержательный разговор", - ответил Чубайс.
На прошлой неделе он заявил в интервью Forbes, что России необходимо слезть с нефтяной иглы, добавив: "если лошадь сдохла, с нее надо слезать".
Нефтяная качалка
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Эксперт оценил высказывание Чубайса о российской нефти
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ForbesРоснаноАнатолий ЧубайсЕвгений ПетросянЭкономика
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