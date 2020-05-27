Чубайс заявил, что "не потянет" на волшебника или юмориста Петросяна

"На волшебника я точно не потяну, и до уровня Петросяна точно не дотянусь, но раз вы спрашиваете, попробую ответить. Есть образ какой-то, который для публичного высказывания применятся, но здесь сегодня такой уникальный состав участников, что как-то хочется не публицистику, а наоборот, содержательный разговор", - ответил Чубайс.