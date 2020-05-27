Трамп пригрозил закрывать социальные сети

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.

"Республиканцы считают, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать и не смогли в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы еще более изощренная версия этого случилась снова", - написал Трамп в Twitter

Он также отметил, что нельзя допустить, чтобы масштабное голосование по почте прижилось в США, так как оно спровоцирует обман, подделывание и воровство голосов.

"Выиграет тот, кто больше других обманывал. То же самое и социальные сети. Исправьте свое поведение, немедленно!, - написал Трамп в Twitter

Ранее система социальной сети Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте.

Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".

Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.

Президент США в ответ на это обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.

Трамп критикует практику голосования по почте на фоне намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома на предстоящих в ноябре всеобщих выборах разослать всем избирателям штата бюллетени по почте. По мнению Трампа, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других.