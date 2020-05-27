2020-05-27T15:46
2020-05-27T15:46
https://ria.ru/20200527/1572065073.html
Путин обсуждает с Собяниным ситуацию с COVID-19 в Москве. Трансляция
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572065328_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_650a1265e0670cc0c905e9c493d195c1.jpg
РИА Новости
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РИА Новости
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Путин обсуждает с Собяниным ситуацию с COVID-19 в Москве. Трансляция
Президент Владимир Путин
обсуждает с мэром Москвы
Сергеем Собяниным эпидемиологическую обстановку в столице.
2020-05-27T15:46
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=76691708&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572065328_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_6aeab945b43634f880c83f62e0cc0dd2.jpg
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PT18M24S
Путин обсуждает с Собяниным ситуацию с COVID-19 в Москве. Трансляция
Президент Владимир Путин
обсуждает с мэром Москвы
Сергеем Собяниным эпидемиологическую обстановку в столице.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора
Елена Андреева заявила
, что город готов к первому и второму этапам выхода из ограничений по коронавирусу.
По последним данным, в Москве выявили более 171 тысячи инфицированных, из них свыше 67 тысяч уже поправились, 2183 пациента умерли. Суточный прирост уверенно снижается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.