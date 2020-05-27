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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:17
https://ria.ru/20200527/1572044206.html
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957584_0:162:3079:1894_1036x0_80_0_0_1d064653fb0ac8b93ed5ba15f5c8a96d.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений

10:45 27.05.2020 (обновлено: 12:17 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений по коронавирусу, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.
По словам Андреевой, есть три показателя, позволяющие городу отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).
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"Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. <...> Москва — абсолютный лидер по тестированию", — сказала она, добавив, что хотя ситуация с коронавирусом в столице — самая напряженная по стране, но она уже полностью под контролем.
Глава управления отметила, что есть еще два важных показателя — уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний. По ее словам, ситуация по летальности в Москве составляет 1,1%, в основном это люди старше 65 лет.
"Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов — как указано в рекомендациях Роспотребнадзора: служб быта, оказание услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей", — подчеркнула Андреева.
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Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах за весь период превысило 370 тысяч (в столице — 171 443 заболевших). Из них более 142 тысяч выздоровели, 3968 человек умерли. Накануне Владимир Путин объявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным.
Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
Популярные комментарии
Я уверен,что рано!
27 мая, 10:48
Дон Хосе Де сан-тарем
11419103142
Этими преждевременными отменами ограничений сделают только хуже и пандемия может растянуться на годы.
27 мая, 10:50
Leonid
1085325153
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