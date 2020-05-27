Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений по коронавирусу, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме

По словам Андреевой, есть три показателя, позволяющие городу отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).

"Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. <...> Москва — абсолютный лидер по тестированию", — сказала она, добавив, что хотя ситуация с коронавирусом в столице — самая напряженная по стране, но она уже полностью под контролем.

Глава управления отметила, что есть еще два важных показателя — уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний. По ее словам, ситуация по летальности в Москве составляет 1,1%, в основном это люди старше 65 лет.

"Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов — как указано в рекомендациях Роспотребнадзора: служб быта, оказание услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей", — подчеркнула Андреева.

Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах за весь период превысило 370 тысяч (в столице — 171 443 заболевших). Из них более 142 тысяч выздоровели, 3968 человек умерли. Накануне Владимир Путин объявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным.

Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты , на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.