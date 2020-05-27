В Испании почтили память жертв коронавируса минутой молчания

МАДРИД, 27 мая - РИА Новости. Десятидневный траур начался в среду в Десятидневный траур начался в среду в Испании , в стране прошла минута молчания в память о более чем 27 тысячах жертв пандемии коронавируса.

"Боль и признание всей Испании тем, кто стал жертвами COVID-19. Память о них всегда будет вместе с нами", - говорится в сообщении правительства страны в Twitter.

Председатель правительства Педро Санчес , некоторые члены кабмина и сотрудники администрации вышли на ступени премьерской резиденции Монклоа, чтобы почтить память умерших.

Глава государства король Фелипе VI, его супруга Летисия и дочери – наследная принцесса Леонор и инфанта София – участвовали в траурной церемонии в королевском дворце Сарсуэла. "Испания оплакивает тысячи наших соотечественников, которых мы потеряли в этой пандемии. Многие продолжают бороться, чтобы справиться. Всем им, их семьям мы выражаем нашу боль и нашу нежность", - говорится в сообщении королевского дома в Twitter.

Конгресс депутатов парламента также приостановил заседание. К минуте молчания присоединились все государственные учреждения и сотрудники многих частных компаний, больниц, магазинов.

Государственные флаги на более чем 14 тысячах зданий государственных учреждений в стране, 140 кораблях ВМС, на зданиях диппредставительств Испании за рубежом приспущены. Траур завершится в 00.00 6 июня и станет самым продолжительным в истории демократической Испании.

Великобритании, Италии и Испания – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. Она занимает пятое место в мире по числу жертв (после США Франции ).