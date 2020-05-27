Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-27T15:02
https://ria.ru/20200527/1572064779.html
В Испании почтили память жертв коронавируса минутой молчания
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570959440_0:384:2048:1536_1036x0_80_0_0_b10e674fdab66ab00c505b07ffb33174.jpg
РИА Новости

В Испании почтили память жертв коронавируса минутой молчания

15:01 27.05.2020 (обновлено: 15:02 27.05.2020)
231
© РИА Новости / Елена ШестернинаФлаги на балконах жилого дома в Мадриде
Флаги на балконах жилого дома в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 27 мая - РИА Новости. Десятидневный траур начался в среду в Испании, в стране прошла минута молчания в память о более чем 27 тысячах жертв пандемии коронавируса.
"Боль и признание всей Испании тем, кто стал жертвами COVID-19. Память о них всегда будет вместе с нами", - говорится в сообщении правительства страны в Twitter.
Председатель правительства Педро Санчес, некоторые члены кабмина и сотрудники администрации вышли на ступени премьерской резиденции Монклоа, чтобы почтить память умерших.
Глава государства король Фелипе VI, его супруга Летисия и дочери – наследная принцесса Леонор и инфанта София – участвовали в траурной церемонии в королевском дворце Сарсуэла. "Испания оплакивает тысячи наших соотечественников, которых мы потеряли в этой пандемии. Многие продолжают бороться, чтобы справиться. Всем им, их семьям мы выражаем нашу боль и нашу нежность", - говорится в сообщении королевского дома в Twitter.
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
26 мая, 18:48Распространение нового коронавируса
Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах COVID-19
Конгресс депутатов парламента также приостановил заседание. К минуте молчания присоединились все государственные учреждения и сотрудники многих частных компаний, больниц, магазинов.
Государственные флаги на более чем 14 тысячах зданий государственных учреждений в стране, 140 кораблях ВМС, на зданиях диппредставительств Испании за рубежом приспущены. Траур завершится в 00.00 6 июня и станет самым продолжительным в истории демократической Испании.
Испания – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. Она занимает пятое место в мире по числу жертв (после США, Великобритании, Италии и Франции).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
26 мая, 15:39
"Наиболее вероятно". Микробиолог предрек Испании новую вспышку COVID
100200
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыИспанияВ мире
Рекомендуем
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах COVID-19
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
В испанские больницы за неделю госпитализировали 283 человека с COVID-19
Здание МИД Испании
Власти Испании хотят единого подхода стран ЕС к открытию границ
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии планирует посетить парад Победы в Москве
Баржи на реке Дунае в черте города Белграда
Сербия поднимет из Дуная затопленные нацистами суда
Жители Мадрида
В Испании объявили десятидневный траур по жертвам коронавируса
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Тунисе с 25 мая не зафиксировали ни одного случая COVID-19
Женщина на автобусной остановке в Париже
СМИ: выход из карантина вызвал стресс у каждого второго француза
Тегеран
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 140 тысяч
Вильнюс
В Литве продлили карантин из-за коронавируса, смягчив ряд ограничений
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Трамп призвал вывести американские войска из Афганистана
Национальный парк Кауранг в Новой Зеландии
Потерявшуюся в нацпарке Новой Зеландии пару нашли спустя 19 дней
Флаги стран-участников БРИКС
Саммиты БРИКС и ШОС перенесли на более поздний срок
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
Эксперт рассказал, когда в Испании будет новая вспышка COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
Лента новостейМолния