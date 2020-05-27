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2020-05-27T14:59
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В ГД хотят обязать ведомства детальнее отвечать на депутатские запросы
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РИА Новости

В ГД хотят обязать ведомства детальнее отвечать на депутатские запросы

14:59 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР Антон Морозов и Александр Курдюмов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности должностных лиц в течение 30 дней не просто дать ответ на запрос парламентария, а разъяснения по существу всех поставленных в документе вопросов, а также позволить помощникам лично участвовать в закрытых совещаниях по поручению депутата.
Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Изменения вносятся в статью 14 федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
"Законопроект предусматривает, что должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, должно дать ответ на него по существу поставленных в запросе вопросов. Зачастую должностные лица, которым направлен запрос, соблюдают лишь срок отправления ответа в 30 дней с момента поступления запроса, игнорируя сущностное содержание самого запроса. Законопроектом предлагается закрепление обязанности за должностными лицами, которым направлен такой запрос, отвечать по существу поставленных в запросе вопросов", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Кроме того, депутаты предлагают закрепить возможность участия в рассмотрении поставленных инициатором (депутатом или сенатором) в запросе вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов, не только самого парламентария, но и их помощников по личному поручению.
"Благодаря внедрению данной нормы помощники депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации смогут участвовать в решении проблем граждан, непосредственно обращающихся к депутату", - считают авторы инициативы. Кроме того, эта мера, по мнению депутатов, повысит качество парламентского контроля.
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Антон МорозовАлександр КурдюмовСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
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