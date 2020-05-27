Мишустин поручил проанализировать работу институтов развития

"Я могу по тем институтам развития, которые находятся в сфере взаимодействия с министерством, сказать, что масса вопросов. В каком смысле вопросы? Капитал взяли, деньги бюджетные завели, а нагрузка на этот капитал зачастую просто минимальная. Иными словами, деньги лежат и не работают", - добавил Решетников.

При этом он подчеркнул, что не надо отрицать необходимость институтов развития. "Да, может быть, это инструмент, который в полной мере не работает и не всегда совершенный, но это не повод говорить о том, что институты развития нам не нужны", - отметил министр.