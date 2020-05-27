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Мишустин поручил проанализировать работу институтов развития
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РИА Новости

Мишустин поручил проанализировать работу институтов развития

14:53 27.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству проанализировать эффективность работы институтов развития, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Что касается институтов развития, сейчас есть поручение председателя правительства проанализировать эффективность работы всех институтов развития", - сказал Решетников, выступая в среду в Госдуме в рамках правительственного часа.
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"Я могу по тем институтам развития, которые находятся в сфере взаимодействия с министерством, сказать, что масса вопросов. В каком смысле вопросы? Капитал взяли, деньги бюджетные завели, а нагрузка на этот капитал зачастую просто минимальная. Иными словами, деньги лежат и не работают", - добавил Решетников.
При этом он подчеркнул, что не надо отрицать необходимость институтов развития. "Да, может быть, это инструмент, который в полной мере не работает и не всегда совершенный, но это не повод говорить о том, что институты развития нам не нужны", - отметил министр.
В конце февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами СФ предложила провести аудит деятельности институтов развития в России и ликвидировать некоторые за ненадобностью. Она обратила внимание премьера на то, что практика создания институтов развития получила широкое распространение в России в последние годы, в том числе и в регионах.
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