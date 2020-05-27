Необыкновенные пейзажи впадины Карынжарык

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Пейзаж впадины Карынжарык напоминает кадры из фантастического фильма. В этом месте удивительный ландшафт – песок и глина здесь сменяются солончаками. Впадина расположена на территории Устюртского заповедника в Мангистауской области, и является второй по величине природной впадиной Казахстана.