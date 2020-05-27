2020-05-27T14:51
2020-05-27T14:51
https://ria.ru/20200527/1572063977.html
Необыкновенные пейзажи впадины Карынжарык
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РИА Новости
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РИА Новости
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Необыкновенные пейзажи впадины Карынжарык
Пейзаж впадины Карынжарык напоминает кадры из фантастического фильма. В этом месте удивительный ландшафт – песок и глина здесь сменяются солончаками. Впадина расположена на территории Устюртского заповедника в Мангистауской области, и является второй по величине природной впадиной Казахстана.
2020-05-27T14:51
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=14767753&type=mp4
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Необыкновенные пейзажи впадины Карынжарык
Пейзаж впадины Карынжарык напоминает кадры из фантастического фильма. В этом месте удивительный ландшафт – песок и глина здесь сменяются солончаками. Впадина расположена на территории Устюртского заповедника в Мангистауской области, и является второй по величине природной впадиной Казахстана.