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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:40
https://ria.ru/20200527/1572061577.html
Путин получил приглашение от Великобритании на саммит по вакцинам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571795946_0:0:2986:1680_1036x0_80_0_0_5ccb1fa21a2e86d77b9b602be175a9c4.jpg
РИА Новости

Путин получил приглашение от Великобритании на саммит по вакцинам

14:25 27.05.2020 (обновлено: 14:40 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по дипканалам получил приглашение принять участие в виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, который проведет правительство Великобритании, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в британском посольстве сообщили РИА Новости, что премьер-министр Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие 4 июня в виртуальном саммите по вакцинам.
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"Оно получено по дипломатическим каналам, и как только решение будет формализовано, мы об этом сообщим", — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к этому мероприятию и на каком уровне будет участвовать российская сторона, если будет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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