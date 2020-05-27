Путин получил приглашение от Великобритании на саммит по вакцинам

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по дипканалам получил приглашение принять участие в виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, который проведет правительство Великобритании, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в британском посольстве сообщили РИА Новости, что премьер-министр Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие 4 июня в виртуальном саммите по вакцинам.
"Оно получено по дипломатическим каналам, и как только решение будет формализовано, мы об этом сообщим", — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к этому мероприятию и на каком уровне будет участвовать российская сторона, если будет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.