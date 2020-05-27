В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. День проведения парады Победы могут сделать выходным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да", — заявил он журналистам.
При этом, говоря о возможности снятия ограничительных мер в Москве к 24 июня, Песков призвал учитывать, что за месяц ситуация с COVID-19 в городе поменяется и власти внесут "соответствующие коррективы".
Ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за распространения коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня — в день, когда в 1945 году на Красной площади состоялся "исторический парад победителей". Глава государства поручил начать подготовку к мероприятию и обеспечить самый строгий режим безопасности. "Бессмертный полк" планируют провести 26 июля.