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75 лет Великой Победы
2020-05-27T17:59
https://ria.ru/20200527/1572061317.html
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204908_360:0:3933:2010_1036x0_80_0_0_9453b18cea869758435d6978faba8ebd.jpg
РИА Новости

В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы

14:23 27.05.2020 (обновлено: 17:59 27.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. День проведения парады Победы могут сделать выходным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да", — заявил он журналистам.

При этом, говоря о возможности снятия ограничительных мер в Москве к 24 июня, Песков призвал учитывать, что за месяц ситуация с COVID-19 в городе поменяется и власти внесут "соответствующие коррективы".
Ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за распространения коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня — в день, когда в 1945 году на Красной площади состоялся "исторический парад победителей". Глава государства поручил начать подготовку к мероприятию и обеспечить самый строгий режим безопасности. "Бессмертный полк" планируют провести 26 июля.
Танк Т-90М
Вчера, 11:0075 лет Великой Победы
В российских войсках началась подготовка техники к параду Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий ПесковМоскваПарад Победы
Популярные комментарии
Да уж... Власти нужно кровь из носу протащить поправки в конституцию и для этого снимется карантин для вроди как благой цели- парад, но в этот же день они хотят провести и голосование. На следующий день после этого они же скажут что погорячились и опять введут ограничения и самоизоляцию. Им главное протащить свое и не важно как там народ и мелкий бизнес.
27 мая, 15:57
ffiona5577
120003036
Выходным/невыходным - это не важно! Главное что этот день войдет в историю как победа слова над вирусом. В этот день по приказу гаранта вирус сдается и пандемия прекращается.
27 мая, 15:00
Дик Котов
684220134
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