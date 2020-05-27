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2020-05-27T14:21
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ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции
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РИА Новости

ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

14:21 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Организация объединенных наций (ООН) призвала власти Украины ускорить ратификацию Стамбульской конвенции, соответствующее обращение опубликовано на сайте представительства ООН на Украине.
Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.
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"Организация Объединенных Наций призывает Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульскую конвенцию), прислушавшись к голосам 25 тысяч граждан и гражданок, которые подписали петицию к президенту Украины с призывом к действию", - говорится в сообщении.
По данным организации, из общего числа жертв изнасилований на Украине женщины составляют 86%, среди тех, кто страдает от домашнего насилия, 78% - женщины.
"В 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций, предложенных в заключительных замечаниях комитета (по ликвидации дискриминации женщин – ред.). В рекомендации №26 правительство Украины обязалось ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции", - напомнили в организации.
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята в турецкой столице всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней сформулированы стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия, а также создавать "горячие линии", оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь. Документ предполагает введение уголовной ответственности за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.
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