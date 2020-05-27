ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята в турецкой столице всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней сформулированы стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия, а также создавать "горячие линии", оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь. Документ предполагает введение уголовной ответственности за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.