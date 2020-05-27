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Туризм
2020-05-27T15:11
https://ria.ru/20200527/1572060349.html
Эксперты выяснили, где планируют отдыхать россияне этим летом
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РИА Новости

Эксперты выяснили, где планируют отдыхать россияне этим летом

15:11 27.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА. Самыми востребованными курортными городами у российских туристов оказались Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса проанализировали купленные авиабилеты, выяснив как этим летом распределится туристический поток. Помимо южных направлений, традиционно популярны у путешественников Москва и Санкт-Петербург.
"В России начинается постепенное смягчение карантинных мер: премьер-министр объявил, что с 1 июня откроются санатории, имеющие медицинские лицензии, — поясняет Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса. — Правда, о полноценном запуске курортов речи пока не идет — его будут обсуждать на следующем этапе снятия ограничений, если эпидемиологическая обстановка в стране будет благоприятна. Тем не менее, по статистике продаж авиабилетов мы видим, что россияне уже планируют летний отдых на море".
Согласно данным по продажам авиабилетов, в июне основной поток отдыхающих отправится в Анапу, Калининград, Москву и Сочи. В Северной столице тоже ожидается серьезный наплыв путешественников: по данным сервиса на июнь куплено на 35 процентов больше билетов, чем на июль, и на 93 процента больше, чем на август.
В июле большое количество туристов будет в Краснодаре, Москве и Калининграде. Очень популярен в этом месяце Новороссийск.
В последний летний месяц максимальное количество отдыхающих полетят в Геленджик, Минеральные Воды, Симферополь и Сочи. На сегодняшний день август можно назвать самым высоким сезоном на курортах: в Геленджик куплено в 1,5 раза больше билетов, чем в июне, и в 2,5 раза больше, чем в июле. А на курортах Минеральных Вод увеличение составило 50 процентов. Также именно в августе серьезно увеличивается спрос на перелеты в Петропавловск-Камчатский — туда приобретено в шесть раз больше билетов, чем на июнь.
Пассажир в зоне выдачи багажа в аэропорту Храброво в Калининграде
25 мая, 08:00Туризм
Как добраться до курорта: новые правила авиапутешествий
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваНовороссийскКраснодарСимферопольСочиМинеральные ВодыАнапаСанкт-ПетербургКалининград
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