Эксперты выяснили, где планируют отдыхать россияне этим летом

"В России начинается постепенное смягчение карантинных мер: премьер-министр объявил, что с 1 июня откроются санатории, имеющие медицинские лицензии, — поясняет Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса. — Правда, о полноценном запуске курортов речи пока не идет — его будут обсуждать на следующем этапе снятия ограничений, если эпидемиологическая обстановка в стране будет благоприятна. Тем не менее, по статистике продаж авиабилетов мы видим, что россияне уже планируют летний отдых на море".

Согласно данным по продажам авиабилетов, в июне основной поток отдыхающих отправится в Анапу, Калининград, Москву и Сочи. В Северной столице тоже ожидается серьезный наплыв путешественников: по данным сервиса на июнь куплено на 35 процентов больше билетов, чем на июль, и на 93 процента больше, чем на август.

В последний летний месяц максимальное количество отдыхающих полетят в Геленджик, Минеральные Воды, Симферополь и Сочи. На сегодняшний день август можно назвать самым высоким сезоном на курортах: в Геленджик куплено в 1,5 раза больше билетов, чем в июне, и в 2,5 раза больше, чем в июле. А на курортах Минеральных Вод увеличение составило 50 процентов. Также именно в августе серьезно увеличивается спрос на перелеты в Петропавловск-Камчатский — туда приобретено в шесть раз больше билетов, чем на июнь.