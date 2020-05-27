ВОЗ предоставит Йемену дополнительные 32,4 тысячи тестов на коронавирус

По словам представителя ВОЗ, медикам в стране также не хватает масок, перчаток и других средств защиты, но ВОЗ уже смогла помочь почти 40 больницам с пациентами, зараженными коронавирусом. Кроме того, организация планирует создать в Йемене 999 групп быстрого реагирования для скорейшего обнаружения случаев заражений.