ВОЗ предоставит Йемену дополнительные 32,4 тысячи тестов на коронавирус

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения планирует в скором времени предоставить медицинским учреждениям Йемена дополнительные 32 400 тестов на коронавирус, чтобы помочь стране в борьбе с пандемией при недостатке ресурсов, сообщил РИА Новости представитель ВОЗ в Йемене Альтаф Мусани.
"На данный момент ВОЗ предоставила (Йемену - ред.) 157 аппаратов ИВЛ и 8400 тестов и сейчас обеспечивает поставку 32 400 дополнительных тестов, которые должны прибыть в течение следующих нескольких недель", - сказал агентству Мусани.
По словам представителя ВОЗ, медикам в стране также не хватает масок, перчаток и других средств защиты, но ВОЗ уже смогла помочь почти 40 больницам с пациентами, зараженными коронавирусом. Кроме того, организация планирует создать в Йемене 999 групп быстрого реагирования для скорейшего обнаружения случаев заражений.
Он также сообщил, что ООН не хватает финансовых средств для обеспечения всех потребностей Йемена на время пандемии коронавируса. Однако отметил, что организация будет в первую очередь оказывать помощь наиболее уязвимым группам населения.
По данным министерства здравоохранения страны, в Йемене зарегистрированы 249 случаев заражения COVID-19, 49 пациентов с коронавирусом скончались. По меньшей мере 10 человек выздоровели. Однако ООН предполагает, что реальное число заражений в стране гораздо выше.
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