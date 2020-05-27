ФСБ изъяла у подпольных оружейников "Винторезы" и новейшие АК-12

Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Задержание сотрудниками ФСБ России лиц, причастных к противоправной деятельности по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Задержание сотрудниками ФСБ России лиц, причастных к противоправной деятельности по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
Задержание сотрудниками ФСБ России лиц, причастных к противоправной деятельности по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов