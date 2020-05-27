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2020-05-27T16:09
https://ria.ru/20200527/1572059293.html
ФСБ изъяла у подпольных оружейников "Винторезы" и новейшие АК-12
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РИА Новости

ФСБ изъяла у подпольных оружейников "Винторезы" и новейшие АК-12

14:06 27.05.2020 (обновлено: 16:09 27.05.2020)
14666
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. ФСБ в ходе масштабной спецоперации изъяла у подпольных оружейников 188 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщили в спецслужбе.
Среди изъятого: автоматы АК-12, АК-103 и другие модификации АК, снайперские винтовки спецназа "Винторез", американские M-16 и M-4, пистолеты Ярыгина, Стечкина и другие, а также гранатометы РПГ-7В, РПГ-26 и ГП-25.
Помимо этого, ФСБ обнаружила 20 килограммов взрывчатки, 35 гранат, более 16 тысяч патронов и глушители.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
1 из 4

Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ
2 из 4

Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ
3 из 4

Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Задержание сотрудниками ФСБ России лиц, причастных к противоправной деятельности по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

Задержание сотрудниками ФСБ РФ лиц, причастных к противоправной деятельности по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов
4 из 4

Задержание сотрудниками ФСБ России лиц, причастных к противоправной деятельности по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
1 из 4

Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
2 из 4

Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
3 из 4

Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ России в ходе оперативных действий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
4 из 4

Задержание сотрудниками ФСБ России лиц, причастных к противоправной деятельности по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов

© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Среди изъятого много оружия времен Великой Отечественной войны.
К нелегальному бизнесу оказались причастны жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Крыма, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.
Всего удалось прекратить деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных спецоборудованием.
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
28 марта, 14:21
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников на юге России
477231841928
Обсудить 36
АК-103Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваЛенинградская областьМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!!!
27 мая, 14:11
Арсений Новиков
5771107
Сколько же сволочей еще поганят нашу Россию? ЧЕКСТАМ СЛАВ!!!
27 мая, 16:11
александр есипов
1310007
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