Сенатор рассказала о важности правового регулирования работы такси

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Индустрия такси в России сейчас существует без должного правового регулирования, законопроект Андрея Турчака и Людмилы Боковой о работе такси должен быть рассмотрен и принят Индустрия такси в России сейчас существует без должного правового регулирования, законопроект Андрея Турчака и Людмилы Боковой о работе такси должен быть рассмотрен и принят Госдумой , заявила РИА Новости первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации , член Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова

Евгений Москвичев, Ранее государственно-правовое управление ( ГПУ ) в очередной раз дало отрицательный отзыв на законопроект о регулировании работы такси: юристы в своем заключении указали на игнорирование замечаний и предложений ряда ведомств, а также на несогласование требований проекта с текущей социально-экономической обстановкой в стране. В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все - ЕР ) внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности агрегаторов такси. Авторы считают, что современные технологии обострили проблемы теневого сектора и сформировали новые схемы ухода от ответственности за вред пассажиру. В частности, депутаты предложили штрафовать юрлиц-владельцев такси до 200 тысяч рублей за передачу заказа такси лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки, при повторном нарушении закона штраф составит до 500 тысяч рубле. Проект так и не был рассмотрен во втором чтении. Ранее крупнейшие российские агрегаторы, а также Московский профсоюз таксистов поддержали отрицательное решение ГПУ президента.

Рукавишникова считает, что вопрос регулирования сферы такси очень актуален. "Отрасль стремительно развивается и меняется, законодатели обязаны оперативно реагировать, а иногда и опережать эти изменения. Сейчас необходимо учитывать возможности и факт существования цифровых платформ, как корпоративных, так и государственных", - отметила сенатор.

По ее словам, оценить, насколько широки эти возможности, стало возможно в период карантина: сервисы доставки и курьерские службы такси выручили многих людей, а легковые перевозки стали одним из наиболее востребованных видов транспорта.

"Водители такси, наравне с врачами и спасателями, оказались на передовой линии борьбы с коронавирусом: они настоящие герои, и каждый день обеспечивают население безопасным транспортом, помогают с доставкой необходимых товаров", - считает Рукавишникова.

Несмотря на это, по мнению сенатора, вся индустрия такси в России существует без адекватного правового регулирования: агрегаторы остаются фактически без контроля, а индивидуальные предприниматели, самозанятые в сфере такси – без необходимой законодательной поддержки.

"Еще в прошлом году сенаторы Андрей Турчак Людмила Бокова (в настоящее время замглавы Минкомсвязи – ред.) при широкой поддержке депутатов, причем из разных комитетов и фракций, предложили разумный законопроект с работающим механизмом по регулированию рынка такси. Он в полной мере учитывает и реалии рынка, и способность разных его субъектов нести ответственность и, что важно, использовать для контроля цифровые платформы, в том числе, для мониторинга безопасности перевозок", - напомнила член совета по развитию цифровой экономики.

По ее мнению, документ сможет существенно облегчить жизнь водителям такси: упростит трудоустройство и налогообложение, получение разрешений, ускорит и сделает более комфортными ежедневные и рутинные процессы, такие как прохождение медосмотров.