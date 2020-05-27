Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T13:56
https://ria.ru/20200527/1572058405.html
Сенатор рассказала о важности правового регулирования работы такси
https://cdn22.img.ria.ru/images/152935/84/1529358463_0:105:2766:1660_1036x0_80_0_0_ac8232996195daa2df7e564ec8a627f6.jpg
РИА Новости

Сенатор рассказала о важности правового регулирования работы такси

13:56 27.05.2020
311
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Ирина Рукавишникова
Сенатор Ирина Рукавишникова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сенатор Ирина Рукавишникова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Индустрия такси в России сейчас существует без должного правового регулирования, законопроект Андрея Турчака и Людмилы Боковой о работе такси должен быть рассмотрен и принят Госдумой, заявила РИА Новости первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации, член Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова.
Ранее государственно-правовое управление (ГПУ) в очередной раз дало отрицательный отзыв на законопроект о регулировании работы такси: юристы в своем заключении указали на игнорирование замечаний и предложений ряда ведомств, а также на несогласование требований проекта с текущей социально-экономической обстановкой в стране. В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все - ЕР) внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности агрегаторов такси. Авторы считают, что современные технологии обострили проблемы теневого сектора и сформировали новые схемы ухода от ответственности за вред пассажиру. В частности, депутаты предложили штрафовать юрлиц-владельцев такси до 200 тысяч рублей за передачу заказа такси лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки, при повторном нарушении закона штраф составит до 500 тысяч рубле. Проект так и не был рассмотрен во втором чтении. Ранее крупнейшие российские агрегаторы, а также Московский профсоюз таксистов поддержали отрицательное решение ГПУ президента.
Здание Государственной думы РФ
8 мая, 07:12Распространение нового коронавируса
В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
Рукавишникова считает, что вопрос регулирования сферы такси очень актуален. "Отрасль стремительно развивается и меняется, законодатели обязаны оперативно реагировать, а иногда и опережать эти изменения. Сейчас необходимо учитывать возможности и факт существования цифровых платформ, как корпоративных, так и государственных", - отметила сенатор.
По ее словам, оценить, насколько широки эти возможности, стало возможно в период карантина: сервисы доставки и курьерские службы такси выручили многих людей, а легковые перевозки стали одним из наиболее востребованных видов транспорта.
"Водители такси, наравне с врачами и спасателями, оказались на передовой линии борьбы с коронавирусом: они настоящие герои, и каждый день обеспечивают население безопасным транспортом, помогают с доставкой необходимых товаров", - считает Рукавишникова.
Инспекторы дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
24 апреля, 11:36Распространение нового коронавируса
В ФАС предложили открыть доступ к данным агрегаторов такси органам власти
Несмотря на это, по мнению сенатора, вся индустрия такси в России существует без адекватного правового регулирования: агрегаторы остаются фактически без контроля, а индивидуальные предприниматели, самозанятые в сфере такси – без необходимой законодательной поддержки.
"Еще в прошлом году сенаторы Андрей Турчак и Людмила Бокова (в настоящее время замглавы Минкомсвязи – ред.) при широкой поддержке депутатов, причем из разных комитетов и фракций, предложили разумный законопроект с работающим механизмом по регулированию рынка такси. Он в полной мере учитывает и реалии рынка, и способность разных его субъектов нести ответственность и, что важно, использовать для контроля цифровые платформы, в том числе, для мониторинга безопасности перевозок", - напомнила член совета по развитию цифровой экономики.
По ее мнению, документ сможет существенно облегчить жизнь водителям такси: упростит трудоустройство и налогообложение, получение разрешений, ускорит и сделает более комфортными ежедневные и рутинные процессы, такие как прохождение медосмотров.
"Считаю, что законопроект Андрея Турчака и Людмилы Боковой должен быть как можно скорее рассмотрен и принят Государственной Думой", - заключила Рукавишникова.
310014
Обсудить 2
Ирина РукавишниковаГПУЛюдмила БоковаЕвгений МосквичевСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Удаленное рабочее место
ЕР предложила установить график звонков работникам на удаленке
Смартфон
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Москва во время режима самоизоляции жителей
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заседание Мосгордумы
МГД предложит запретить продажу товаров, используемых для сниффинга
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Кругобайкальская железная дорога - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Путешествие по Транссибу. Как австрийский фотограф проехал по всей России
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект об ответственности за искажение истории Второй мировой
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
Crew Dragon. Главная надежда NASA
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния