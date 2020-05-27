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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:52
https://ria.ru/20200527/1572058103.html
Число случаев коронавируса в Карабахе выросло до 38
https://cdn23.img.ria.ru/images/130740/29/1307402941_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_5b644eb109f2b525b996cafb75638ad8.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Карабахе выросло до 38

13:52 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике выросло на четыре и достигло 38, сообщили в среду в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 26 мая сообщали о 34 подтвержденных случаях COVID-19 и 14 выздоровевших.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 38 граждан. Излечились 14 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 80 человек, проведены 789 тестов.
По данным минздрава, четыре новых случая выявлены среди круга контактов ранее инфицированных.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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