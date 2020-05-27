Число случаев коронавируса в Карабахе выросло до 38

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 38 граждан. Излечились 14 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 80 человек, проведены 789 тестов.