В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще 8 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Пациенты скончались в апреле – начале мая", - говорится в сообщении.