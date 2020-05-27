В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Еще восемь погибших пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Санкт-Петербурге, все они имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, атеросклероз сосудов, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще 8 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Пациенты скончались в апреле – начале мая", - говорится в сообщении.
Скончались две женщины 57 и 72 лет и шесть мужчин от 59 лет до 81 года.
"Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, ожирение, атеросклероз сосудов и постинфарктный кардиосклероз", - отмечают в комитете.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.