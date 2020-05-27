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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:44
https://ria.ru/20200527/1572057735.html
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

13:44 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Еще восемь погибших пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Санкт-Петербурге, все они имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, атеросклероз сосудов, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще 8 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Пациенты скончались в апреле – начале мая", - говорится в сообщении.
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Скончались две женщины 57 и 72 лет и шесть мужчин от 59 лет до 81 года.
"Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, ожирение, атеросклероз сосудов и постинфарктный кардиосклероз", - отмечают в комитете.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
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