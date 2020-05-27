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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:29
https://ria.ru/20200527/1572056499.html
Кабмин Украины продлил запрет на экспорт средств индивидуальной защиты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

Кабмин Украины продлил запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

13:29 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил на месяц, до 1 июля, запрет на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения.
Правительство Украины с 12 марта по 6 июня ввело запрет на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, в том числе средств индивидуальной защиты.
"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения... на срок до 1 июля 2020 года. Фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в ходе заседания правительства.
Вместе с тем Петрашко сообщил, что из перечня товаров, запрещенных к экспорту, исключаются водонепроницаемые костюмы и герметичные одноразовые халаты с определенной маркировкой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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