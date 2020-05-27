Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:15
https://ria.ru/20200527/1572055596.html
Кузнецова выслушает пожелания школьников о проведении выпускных вечеров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_0:159:2480:1554_1036x0_80_0_0_2b85e3d42260742179ceb56b73b5d0f2.jpg
РИА Новости

Кузнецова выслушает пожелания школьников о проведении выпускных вечеров

13:15 27.05.2020
344
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обсудит с детским советом варианты проведения школьных выпускных, которые в положенные сроки планируется провести онлайн.
Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам из-за сложившейся эпидемиологической ситуации проводить последние звонки и выпускные вечера в школах онлайн.
Последний звонок ВКонтакте
25 мая, 12:41
ВКонтакте поможет школьникам отпраздновать "Последний звонок" онлайн
"Интересный вопрос, я тоже о нем думала – как же все-таки будет завершен этот год? Не дистанционно же? Все-таки личное общение, платья, костюмы, цветы, последняя встреча выпускников… Здесь, на мой взгляд, конечно, неплохо бы спросить у самих детей, предложить им различные варианты и применить самый популярный. Я со своей стороны готова спросить у наших детей в детском совете, из которого многие ребята – выпускники", - сказала Кузнецова в интервью РИА Новости.
Омбудсмен отметила, что встреча с детским советом в дистанционном формате планируется накануне Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.
Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
Здание Государственной думы РФ
26 мая, 03:15
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
200100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна КузнецоваОбщество
Рекомендуем
Подросток за компьютером
Нуждающихся школьников обеспечат компьютерной техникой, заявили в АСИ
Дети играют на детской площадке
Приемная мать рассказала о реакции жившей в больнице девочки на мир
Дети на набережной в Анапе
Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Красная площадь в Москве
В мэрии Москвы прокомментировали рекомендации по снятию ограничений
Молодые люди отдыхают в районе Строгино в Москве
Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Воспитанник одного из детских домов
Омбудсмен в Москве рассказала о жизни детей из детдомов во время пандемии
Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Рабочее место
Минпросвещения и АСИ запустили онлайн-платформу по допобразованию
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
В Москве введут "прогулочный режим" в порядке эксперимента
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
Эксперты призвали носить многоразовые маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния