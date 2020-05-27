Кузнецова выслушает пожелания школьников о проведении выпускных вечеров

"Интересный вопрос, я тоже о нем думала – как же все-таки будет завершен этот год? Не дистанционно же? Все-таки личное общение, платья, костюмы, цветы, последняя встреча выпускников… Здесь, на мой взгляд, конечно, неплохо бы спросить у самих детей, предложить им различные варианты и применить самый популярный. Я со своей стороны готова спросить у наших детей в детском совете, из которого многие ребята – выпускники", - сказала Кузнецова в интервью РИА Новости.