Кузнецова выслушает пожелания школьников о проведении выпускных вечеров

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обсудит с детским советом варианты проведения школьных выпускных, которые в положенные сроки планируется провести онлайн.
Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам из-за сложившейся эпидемиологической ситуации проводить последние звонки и выпускные вечера в школах онлайн.
"Интересный вопрос, я тоже о нем думала – как же все-таки будет завершен этот год? Не дистанционно же? Все-таки личное общение, платья, костюмы, цветы, последняя встреча выпускников… Здесь, на мой взгляд, конечно, неплохо бы спросить у самих детей, предложить им различные варианты и применить самый популярный. Я со своей стороны готова спросить у наших детей в детском совете, из которого многие ребята – выпускники", - сказала Кузнецова в интервью РИА Новости.
Омбудсмен отметила, что встреча с детским советом в дистанционном формате планируется накануне Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.