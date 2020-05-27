Анна Кузнецова: в пандемию детям нужен организованный и безопасный досуг

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в преддверии Дня защиты детей рассказала РИА Новости, как организовать детский летний отдых в период пандемии, почему стоит расширить выплату 10 тысяч рублей для детей 16 и 17 лет, зачем вводить учет выезжающих заграницу несовершеннолетних, а также призвала родителей не попадаться в ловушку сообщений о легкой переносимости детьми COVID-19 и не ослаблять свой контроль. Беседовала Алена Нефедова.

— Анна Юрьевна, как правильно поступить родителям для организации летнего отдыха в период пандемии? Стоит ли разрешать небольшие прогулки? Как сейчас защитить здоровье детей?

— Это вопрос, конечно, о многом, но начать стоит с самого простого и понятного – с родительской бдительности и мер безопасности. Специалисты сообщают, что данное заболевание у детей проходит легче, чем у взрослых, но порой именно эта фраза играет с нами злую шутку и мы теряем бдительность. Мы знаем, что сегодня есть дети, которые находятся в тяжелом состоянии, и есть различные осложнения этой болезни, поэтому даже если ситуация позволяет и это не запрещают действующие карантинные меры, принимать решение нужно, исходя из этих двух посылов.

Безусловно, порой родителям сложно придерживаться тех мер, которые предлагаются, но, с другой стороны, нет ничего важнее здоровья ребенка, поэтому здесь нам нужно набраться немного терпения. Если будет значительное снижение числа заболевших, то, соответственно, и начнутся послабления профилактических мер. Конечно, дополнительные варианты по возможным прогулкам детей тоже нужны, и это касается не только прогулок, но и организации досуга, однако они требуют тщательной проработки и учета всех мер безопасности. Да, эти процессы организовать непросто, но я считаю, что здоровье детей этого точно стоит. Запретить проще всего.

— Вы направили не одно обращение в правительство касательно защиты детей во время пандемии, а также по вопросам льгот. Скажите, пожалуйста, вернулись ли к вам с ответом?

— Действительно, со своей стороны, еще до введения карантинных мер, а также после, по мере выявления проблем, мы направили целый комплекс предложений по системным решениям и мерам, которые нужно, на наш взгляд, предпринимать в части защиты семьи и детей. Часть наших инициатив касалась гибких подходов в сфере образования. Также мы направляли обращения с просьбой предусмотреть меры поддержки семей с детьми, например, возможности предоставления льготных каникул или иных мер на период карантина для семей с детьми, которые вынужденно теряют свой доход и не могут покрыть кредитные обязательства по ипотеке и так далее. Мы отправили достаточно большой пакет документов, и сейчас мы видим, что в принимаемых мерах уже отражено очень много наших предложений. Это, конечно, не может не радовать, но есть над чем работать. Например, мы направили еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ. В основном эти дети еще находятся на попечении родителей, многие продолжают свое обучение в образовательных организациях, возможности для полноценного трудоустройства они не имеют, а потребительская корзина у них достаточно серьезная и фактически равна потребительской корзине взрослого человека. А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно (Распространить выплату на детей 16 и 17 лет. – Прим. ред.).

— Ранее вы говорили о сложном положении детей в сиротских учреждениях во время самоизоляции. Изменилась ли ситуация сейчас?

— В наших обращениях в правительство РФ мы предлагали особое внимание уделить детям в сиротских учреждениях. Мы понимали, что такое карантин в учреждениях для сирот. К сожалению, наши опасения подтвердились. В самом начале профилактических мер к нам буквально посыпались обращения как личные в социальных сетях, так и коллективные от детей-сирот, которые говорили, что самоизоляция породила конфликты и различные проблемы. В ходе работы с этими обращениями становилось понятно, что прежде всего вопросы возникают к профессионализму сотрудников, тех взрослых, которые находились рядом с детьми. Мы вынуждены были обращаться в профильные ведомства, прокуратуру, лично разбираться с каждым случаем, защищая детей. Сейчас, если говорить об обратной связи в виде обращений, их стало намного меньше. Также я знаю, что во многих регионах были приняты решения о возможном пребывании детей на период карантина в семьях. К сожалению, это реализовано не везде.

— Ведомства рекомендовали начать летнюю кампанию с 1 июля, а в зависимости от эпидемиологической ситуации разрешили начать и раньше. На ваш взгляд, оправданы ли эти сроки и нет ли рисков? Как поменяется формат отдыха в лагерях в условиях пандемии?

— Здесь я хотела бы поднять два вопроса в свете предстоящей летней кампании. Первое: если ребенок остается без организованного досуга – это огромный риск для его жизни и здоровья. Прошлые мониторинги летней кампании, которые уполномоченные проводят каждый год по всей стране, это доказали – дети гибнут, дети пропадают, попадают в различные страшные ситуации, поэтому очень важно, чтобы как можно раньше были включены все ресурсы для организации детского досуга в летний период. Мы со своей стороны направляли письмо в правительство РФ, где описали возможные варианты решения этого вопроса. Мы предлагаем принять комплексную программу, и речь не только о лагерях, речь обо всем: где-то начнется летняя кампания раньше, где-то позже, где-то она будет скомкана или неполноценна, поэтому важно, чтобы был принят целый комплекс мер с использованием ресурсов дополнительного образования: спорта и всех иных возможных ресурсов в регионе. Ориентировка должна быть на разные возрастные категории: к примеру, обеспечена возможность в том числе и трудоустройства для детей подросткового возраста, которым, может быть, уже неинтересно ехать в оздоровительные лагеря.

Второе – это безопасность в самих лагерях, в том числе эпидемиологическая. Важно прислушиваться к компетентным органам. Здесь, с одной стороны, нельзя перегибать палку, с другой – нельзя недооценивать эту ситуацию. Важно осознавать все риски, несмотря на те ловушки, о которых мы говорили выше, что дети это заболевание переносят легче. Поэтому нужно, чтобы была соблюдена грань: с одной стороны, мы понимаем необходимость летней оздоровительной кампании, с другой – нужно ее проводить с осознанием всей осторожности и с трезвым пониманием тех мер, которые нужно принять для сохранения здоровья детей. Только если будет найдено решение, которое максимально обезопасит наших детей от заражения инфекцией, тогда, конечно, уместно начинать летнюю кампанию – детям важно отдохнуть, они должны сменить обстановку, и эту возможность нужно максимально постараться им предоставить. Естественно, если мы увидим усложнение, усугубление ситуации, если появятся какие-то новые формы этого пока малоизученного недуга, который будет более тяжело сказываться на детях, то нужно будет включать другие механизмы и организовывать детский досуг в ином формате.

— Говоря о других формах занятости, как проявили себя детские познавательные ресурсы в пандемию? Достаточно ли хорошо и доступно организован детский позитивный контент?

— Сегодня эта ситуация с карантинными мерами и режимом самоизоляции только подтвердила проблему – у наших детей недостаточно позитивного контента: интересного, увлекательного и направленного на развитие. Родители его пытаются найти, но единой платформы, на которой был бы собран позитивный, понятный, доступный и полезный для детей контент, к сожалению, сейчас нет. И нам нужно максимально приложить силы, чтобы и эта альтернатива у детей тоже была на случай, если вдруг потребуется и такая форма организации детского досуга.

После того, как мы эту задачу осознали, мы собрали экспертный совет по позитивному контенту, в который вошли представители ТВ, режиссеры, театральные деятели, руководители детских театров, представители школьного телевидения, спорта, педагоги, психологи, актеры. За прошлый год мы вместе разработали целый комплекс мер по развитию детского позитивного контента: от создания единой платформы вплоть до развития школьного телевидения. Мы не только опрашивали экспертов детского театра и детской киноиндустрии, мы также спрашивали детей из детских советов при уполномоченных. Сотни детей принимали участие в разработке этих мер, и среди них в том числе развитие детского школьного телевидения, детского блоггинга и создание самими детьми позитивного контента, ориентированного на своих сверстников. Это тоже очень важно – поддерживать тех талантливых молодых людей, которые готовы представлять и развивать этот контент. Все эти предложения войдут в наш доклад, который впервые готовит в этом году уполномоченный по правам ребенка. Документ будет передан президенту РФ и опубликован в свободном доступе.

— Нельзя не коснуться вопросов образования. Стали известны даты ЕГЭ, на ваш взгляд, не стоило ли его в этом году отменить? Или провести в иной форме? Не обсуждали ли вы этот вопрос с министерством образования?

— Да, мы очень внимательно следим за этой ситуацией. Более того, по результатам нашего обращения в правительство мы как раз и ждали некоторой гибкости в подходах к организации оценки знаний в этом году, учитывая дистанционный формат обучения. Я тоже мама четверых школьников. Мы вместе пытались выстроить дистанционный процесс. Отчасти удалось, где-то не очень, но все же проблемы и недоработки налицо.

Речь об отмене ЕГЭ не шла, сдавать экзамен все равно придется рано или поздно, это было понятно многим, и мы об этом говорили с самого начала. Диагностика знаний должна быть. С другой стороны, гибкость подходов все-таки учтена, то есть предлагается сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы. Кроме того, сдать можно будет и в августе. Конечно, очень хотелось бы, чтобы и сам подход к организации ЕГЭ, к его проведению был тоже гибкий и менее стрессогенный для детей, учитывая всю непростую ситуацию, которая и так свалилась на их бедные плечи.

— Вы отметили, что все недоработки дистанционного образования налицо. На ваш взгляд, стоит ли организовать проверку знаний в следующем учебном году?

— Самое главное – с какой целью эта проверка знаний происходит. Если она будет с целью перехода на следующий этап обучения или иные, назовем их "санкционные" цели, то я это не могу поддержать. Но если мы говорим о тестировании на входе, чтобы понять, как выстроить индивидуальную работу с ребенком, если это ребенок, к примеру, из многодетной семьи, где всего лишь один компьютер, а старший готовился к ЕГЭ и, естественно, был в приоритете, а другие не имели возможности вовремя проходить занятия. Естественно, этот ребенок придет на следующий этап обучения с недостатком знаний, с пробелами, и здесь важно тестирование для того, чтобы выработать индивидуальный маршрут. Вот с этой целью, конечно, можно было бы провести подобного рода тестирование на входе или оценку знаний иными любыми форматами, которые бы помогли сделать срез уровня знаний, с которыми пришли дети после дистанционки.

— Планируете ли вы в начале следующего года организовать проверку учебных заведений на предмет безопасности?

— В большой части регионов уполномоченные по правам ребенка участвуют в проверке готовности образовательных организаций. Но здесь я бы обратила внимание на еще одну составляющую, о которой недавно сказал президент и которая особенно меня радует, — это вопрос воспитательных программ. Конечно, очень хотелось бы, чтобы те поручения, с которыми вышел президент по вопросу изменения подходов к воспитанию, были учтены как можно раньше. Сейчас министерство просвещения создает специальный совет по развитию образования, и нас уже туда пригласили. Мы знаем, какая катастрофическая ситуация в соответствующем направлении – лишь 20% воспитательных программ соответствует нормам. Это совершенно недопустимо для 30 миллионов детей, более 16,5 миллиона из которых уже учатся, а остальные только пойдут в школу. Мы всячески поддерживаем это направление работы, и со своей стороны готовы принимать участие, надеемся, что хотя бы что-то уже можно будет сделать в новом учебном году.

— Многие выпускники расстроены из-за отмены выпускных и последних звонков в связи с пандемией коронавируса. Как вы считаете, стоит ли передвинуть их на другой период или организовать проведение в другой форме?

— Интересный вопрос, я тоже о нем думала – как же все-таки будет завершен этот год? Не дистанционно же? Все-таки личное общение, платья, костюмы, цветы, последняя встреча выпускников… Здесь, на мой взгляд, конечно, неплохо бы спросить у самих детей, предложить им различные варианты и применить самый популярный. Я со своей стороны готова спросить у наших детей в детском совете, из которого многие ребята – выпускники. Мы наладили дистанционную форму общения, встречаемся в чате и общаемся на темы, которые их волнуют. Мы снова планируем встретиться накануне Дня защиты детей, и кроме тех вопросов, которые уже запланировали обсудить, я обязательно задам им этот вопрос.

— На фоне сложностей в возвращении детей, которые проходили стажировку за рубежом, а также трудностей в их поисках, не планируете ли вы совместно с профильными ведомствами разработку организованных международных программ или, возможно, контроль за выезжающими заграницу несовершеннолетними?

— Да, это новый вызов в связи с сегодняшней ситуацией и отдельное направление этой большой программы по возвращению людей из-за рубежа в связи с пандемией. Но здесь нужно выделить два вида программ – программы, которые официально реализуются и полностью отслеживаются, находятся на учетах, и международные программы, которые проходит ребенок по собственному желанию и инициативе родителей. Вот здесь достаточно сложно проконтролировать этот процесс, только если сами родители этого хотят. Естественно, подобные ситуации экстренного возвращения детей никто не предусматривал. Однако, на мой взгляд, необходимо проработать вопрос достижения максимального охвата консульским учетом выезжающих заграницу несовершеннолетних с целью получения образования для предупреждения подобных явлений. Конечно, этот вопрос должен обсуждаться с профильными ведомствами, но если говорить о безопасности ребенка, я считаю, что можно эту меру рассматривать как вариант.

— Как пандемия сказалась на процессе возвращения российских детей из Сирии? Следите ли вы за их судьбой там?