На Урале осудили женщину за избиение до смерти ребенка-инвалида

По версии следствия, подсудимая и ее муж избивали ребенка-инвалида 2011 года рождения, над которым женщина оформила опеку в 2017 году. Следователи полагают, что ребенка били "по малозначительным поводам, на почве возникшей к мальчику личной неприязни". В июле 2018 года ребенок во время избиения получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался, считает следствие.