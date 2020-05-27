На Урале осудили женщину за избиение до смерти ребенка-инвалида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге приговорил женщину к 12 годам колонии за избиение до смерти малолетнего ребенка-инвалида, которого она взяла под опеку, сообщает в среду СУСК по Свердловской области.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Женщина 1975 года рождения признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
По версии следствия, подсудимая и ее муж избивали ребенка-инвалида 2011 года рождения, над которым женщина оформила опеку в 2017 году. Следователи полагают, что ребенка били "по малозначительным поводам, на почве возникшей к мальчику личной неприязни". В июле 2018 года ребенок во время избиения получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался, считает следствие.
СУСК уточняет, что по делу допрошены около 40 свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические, биологические, молекулярно-генетические.