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В Совфеде предложили назначать выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков
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РИА Новости

В Совфеде предложили назначать выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков

13:10 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили правительству назначать единые денежные выплаты семьям медработников в случае смерти врачей из-за COVID-19, а самим врачам - в случае получения ими инвалидности из-за работы с коронавирусной инфекцией.
"Обратиться в правительство с предложением проработать вопрос о назначении единой денежной выплаты (ЕДВ) в случае установления медицинским работникам группы инвалидности, связанной с их участием в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной (либо иной) инфекции, в размере, установленном конкретно для данной категории инвалидов (выделить данных получателей в отдельную категорию), а в случае наступления смерти медицинского работника – предусмотреть выплату ЕДВ для членов его семьи (родителей, супругов, детей)", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Также сенаторы считают необходимым повысить уровень пенсионного обеспечения работающих пенсионеров из числа медицинских работников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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