В Совфеде предложили назначать выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков

"Обратиться в правительство с предложением проработать вопрос о назначении единой денежной выплаты (ЕДВ) в случае установления медицинским работникам группы инвалидности, связанной с их участием в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной (либо иной) инфекции, в размере, установленном конкретно для данной категории инвалидов (выделить данных получателей в отдельную категорию), а в случае наступления смерти медицинского работника – предусмотреть выплату ЕДВ для членов его семьи (родителей, супругов, детей)", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).