Кабмин Украины утвердил программу стимулирования экономики

Министр также уточнил, что все инициативы программы делятся на краткосрочные, среднесрочные и стратегические. Первые подразумевают разработку отраслевых норм ведения хозяйствования, а также временное освобождение от налогообложения. Среднесрочные инициативы направлены на предоставление помощи в производстве товаров двойного и медицинского назначения. Наконец, стратегические нормы направлены на углубление сотрудничества с государствами-партнерами, а также пересмотр торгово-экономических связей с ЕС.