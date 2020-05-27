Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:00
https://ria.ru/20200527/1572054258.html
Число случаев заражения коронавирусом в ДНР возросло до 435
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122097_0:0:3091:1739_1036x0_80_0_0_5613d904bdb83f4985607795df32ac5c.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в ДНР возросло до 435

13:00 27.05.2020
766
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Обмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 26, до 435, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 409 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 27 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 435. На лечении 313 пациентов. Выписаны 108 человек. Летальных случаев 14", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
Рекомендуем
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Автомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка
Красный Крест направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
Украинский военный
СК завел дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 409
Военнослужащие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев высказался о праве народов на самоопределение в случае переворота
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Народная милиция ЛНР начала перегруппировку техники в Донбассе
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Глава генштаба йеменской армии попал под обстрел на востоке страны
Военнослужащие ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР сообщили об отказе Киева обсуждать создание гуманитарного коридора
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР ждет ответа на предложения по изменениям в закон о статусе Донбасса
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Киев отказался обсуждать новый проект о статусе Донбасса, заявили в ЛНР
В Оренбургской области задержаны лица, подозреваемые в совершении убийств
В Оренбуржье задержали подозреваемых в убийстве пяти взрослых и ребенка
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В ЛНР не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
Полицейский
Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния