Число случаев заражения коронавирусом в ДНР возросло до 435

Ранее в ведомстве сообщали о 409 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 27 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 435. На лечении 313 пациентов. Выписаны 108 человек. Летальных случаев 14", - говорится в сообщении пресс-службы.