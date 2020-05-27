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2020-05-27T16:32
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Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского из-за слова "бандит"
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РИА Новости

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского из-за слова "бандит"

12:53 27.05.2020 (обновлено: 16:32 27.05.2020)
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© Фото : Управління Державної служби України з НС у Черкаській областіМэр Черкасс Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко
© Фото : Управління Державної служби України з НС у Черкаській області
КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что глава государства назвал его бандитом, сообщил адвокат мэра Денис Цыпин.
Ранее во время пресс-конференции в Киеве Зеленский заявил, что мэр Черкасс, где с 1 мая ослабили карантин по коронавирусу вопреки решению правительства, вел себя некорректно с самого начала введения ограничений. Также украинский президент назвал Бондаренко бандитом и сообщил, что против него возбуждено 19 уголовных дел. Позже глава Черкасс заявил, что намерен подать на Зеленского в суд.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем фейсбуке.

Сам же Бондаренко, комментируя свои действия, заявил, что "Конституция Украины одна". "Ее необходимо уважать и соблюдать независимо от должности", — написал глава горсовета в своем фейсбуке.
Власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила дело из-за решения местных властей ослабить карантинные меры. Мэр Черкасс заявил, что его вызывали на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина, однако допрос был перенесен на неопределенный срок. Он также сообщил, что ему поступали угрозы от первого замглавы офиса президента Сергея Трофимова, однако офис заявил, что, вероятно, Бондаренко стал жертвой пранка и Трофимов не писал ему.
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