Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского из-за слова "бандит"

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Мэр Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что глава государства назвал его бандитом, сообщил адвокат мэра Денис Цыпин.

Ранее во время пресс-конференции в Киеве Зеленский заявил, что мэр Черкасс, где с 1 мая ослабили карантин по коронавирусу вопреки решению правительства, вел себя некорректно с самого начала введения ограничений. Также украинский президент назвал Бондаренко бандитом и сообщил, что против него возбуждено 19 уголовных дел. Позже глава Черкасс заявил, что намерен подать на Зеленского в суд.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем фейсбуке.

Сам же Бондаренко, комментируя свои действия, заявил, что "Конституция Украины одна". "Ее необходимо уважать и соблюдать независимо от должности", — написал глава горсовета в своем фейсбуке.