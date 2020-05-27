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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:50
https://ria.ru/20200527/1572053321.html
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030099_0:152:3100:1896_1036x0_80_0_0_b537858136d9cf697af937f52d60bed2.jpg
РИА Новости

В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом

12:50 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинПрием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Прием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Беременная иностранка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Беременная женщина, гражданка иностранного государства, скончалась в больнице имени Боткина 21 мая. У нее была подтверждена коронавирусная инфекция, тяжелое течение вирусной пневмонии", - говорится в сообщении.
В комитете отметили, что окончательные выводы о причинах смерти 34-летней женщины будут сделаны после получения результатов патологоанатомического исследования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-Петербург
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