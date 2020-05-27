В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Беременная иностранка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Беременная женщина, гражданка иностранного государства, скончалась в больнице имени Боткина 21 мая. У нее была подтверждена коронавирусная инфекция, тяжелое течение вирусной пневмонии", - говорится в сообщении.
В комитете отметили, что окончательные выводы о причинах смерти 34-летней женщины будут сделаны после получения результатов патологоанатомического исследования.
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