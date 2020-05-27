В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 27 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1980. Новых выявленных - 88. Пациенты-дети: 16 лет; девять лет; шесть лет; семь лет; 17 лет; два года; девять лет; два года; 13 лет. Остальные пациенты - от 18 до 97 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.