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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:50
https://ria.ru/20200527/1572053171.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:50 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Девять детей есть среди 88 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших приблизилось к двум тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 17 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 1481.
"Оперативная ситуация на 27 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1980. Новых выявленных - 88. Пациенты-дети: 16 лет; девять лет; шесть лет; семь лет; 17 лет; два года; девять лет; два года; 13 лет. Остальные пациенты - от 18 до 97 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 30 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 10 - в ЗАТО город Заречный, 15 - в Пензенском, пять - в Каменском, по четыре - в Кузнецком и Белинском, три - в Городищенском, по два - в Тамалинском, Камешкирском, Шемышейском и Сердобском, по одному - еще в восьми районах области. Также, по ее словам, один заболевший - иногородний, житель Московской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаМосковская область (Подмосковье)Пензенская область
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