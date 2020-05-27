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2020-05-27T12:47
https://ria.ru/20200527/1572052700.html
ВС подтвердил законность продажи Baring 9,99% банка "Восточный" Аветисяну
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РИА Новости

ВС подтвердил законность продажи Baring 9,99% банка "Восточный" Аветисяну

12:46 27.05.2020 (обновлено: 12:47 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые обязали подконтрольную Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited продать компании бизнесмена Артема Аветисяна "Финвижн" 9,99% банка "Восточный".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Елена Золотова отклонила кассационную жалобу Evison, просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Текст определения ВС РФ пока не размещен.
Как прокомментировали РИА Новости в "Финвижн", решение Верховного суда подтверждает правовую позицию компании. "Теперь, когда суды в двух юрисдикциях - LCIA в Англии и российские суды всех инстанций - подтвердили право "Финвижн" на опционные акции, надеемся, что менеджеры фонда Baring Vostok перестанут называть законную реализацию права "Финвижн" на опцион через суд - "рейдерским захватом", - заявили в компании.
Экс-директор по инвестициям банка Восточный Александр Цакунов
2 марта, 11:41
Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела Baring Vostok
Арбитражный суд Амурской области в мае 2019 года по иску "Финвижн", на тот момент миноритарного акционера "Восточного", обязал мажоритарного акционера Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора.
Как указал тогда суд, при неисполнении решения суда в течение 5 календарных дней со дня его вступления в законную силу акции будут списаны с лицевого счета компании Evison и зачислены на лицевой счет "Финвижн" после предъявления последней доказательств перевода 750 миллионов рублей на счет компании Evison.
Полный текст решения был изготовлен 24 мая прошлого года, а уже 11 июня суд первой инстанции по заявлению "Финвижн" принял определение, которым обязал ответчика Evison исполнить решение о продаже опционных акций немедленно. Baring Vostok 18 июня сообщил, что передал спорный пакет акций компании "Финвижн", благодаря чему к ней перешел контроль над банком. В конце июня "Финвижн" уже смогла голосовать этими акциями на собрании акционеров. Решение первой инстанции затем оставили в силе Шестой арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Дальневосточного округа.
Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств. В частности, суд в Амурской области рассматривает два иска "Восточного" о взыскании с Evison и Калви убытков - на 9,8 миллиарда и 8,8 миллиарда рублей.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
12 февраля, 19:19
В РФПИ оценили смягчение меры пресечения фигурантам дела Baring Vostok
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Майкл КалвиВооруженные силы РФАнглияАмурская областьЭкономика
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