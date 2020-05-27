ВС подтвердил законность продажи Baring 9,99% банка "Восточный" Аветисяну

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые обязали подконтрольную Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited продать компании бизнесмена Артема Аветисяна "Финвижн" 9,99% банка "Восточный".

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Елена Золотова отклонила кассационную жалобу Evison, просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Текст определения ВС РФ пока не размещен.

Как прокомментировали РИА Новости в "Финвижн", решение Верховного суда подтверждает правовую позицию компании. "Теперь, когда суды в двух юрисдикциях - LCIA в Англии и российские суды всех инстанций - подтвердили право "Финвижн" на опционные акции, надеемся, что менеджеры фонда Baring Vostok перестанут называть законную реализацию права "Финвижн" на опцион через суд - "рейдерским захватом", - заявили в компании.

Арбитражный суд Амурской области в мае 2019 года по иску "Финвижн", на тот момент миноритарного акционера "Восточного", обязал мажоритарного акционера Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора.

Как указал тогда суд, при неисполнении решения суда в течение 5 календарных дней со дня его вступления в законную силу акции будут списаны с лицевого счета компании Evison и зачислены на лицевой счет "Финвижн" после предъявления последней доказательств перевода 750 миллионов рублей на счет компании Evison.

Полный текст решения был изготовлен 24 мая прошлого года, а уже 11 июня суд первой инстанции по заявлению "Финвижн" принял определение, которым обязал ответчика Evison исполнить решение о продаже опционных акций немедленно. Baring Vostok 18 июня сообщил, что передал спорный пакет акций компании "Финвижн", благодаря чему к ней перешел контроль над банком. В конце июня "Финвижн" уже смогла голосовать этими акциями на собрании акционеров. Решение первой инстанции затем оставили в силе Шестой арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Дальневосточного округа.