Россия к 26 мая увеличила производство тепличных овощей на 19%

"По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 26 мая 2020 года в зимних теплицах собрано 508,1 тысячи тонн овощей, что на 19% выше показателя 2019 года (427,3 тысяч тонн)", - сообщается в пресс-релизе.

Уточняется, что урожай тепличных огурцов вырос на 19,2%, до 350 тысяч тонн, томатов – на 17,4%, до 149 тысяч тонн.

В Минсельхозе напомнили, что в 2019 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, валовой сбор овощей в зимних теплицах составил рекордные 1,14 млн тонн. "Это на 14% больше результатов 2018 года и на 26,7% выше среднего показателя за последние пять лет. К 2025 году Минсельхоз планирует нарастить производство овощей защищенного грунта в организованном секторе до 1,6 миллиона тонн", - говорится в сообщении.