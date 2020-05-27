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2020-05-27T12:40
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Россия к 26 мая увеличила производство тепличных овощей на 19%
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РИА Новости

Россия к 26 мая увеличила производство тепличных овощей на 19%

12:40 27.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыращивание томатов
Выращивание томатов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Выращивание томатов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Производство овощей закрытого грунта в России к концу мая выросло по сравнению с данными прошлого года на 19%, до 427,3 тысячи тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 26 мая 2020 года в зимних теплицах собрано 508,1 тысячи тонн овощей, что на 19% выше показателя 2019 года (427,3 тысяч тонн)", - сообщается в пресс-релизе.
Уточняется, что урожай тепличных огурцов вырос на 19,2%, до 350 тысяч тонн, томатов – на 17,4%, до 149 тысяч тонн.
Наибольший объем овощей защищенного грунта был выращен в Липецкой области (59,8 тысячи тонн), Московской области (43,8 тысячи тонн) и Волгоградской области (34,8 тысячи тонн). Также в список регионов-лидеров вошли Калужская область, с объемом производства овощей защищенного грунта в 26,1 тысячи тонн, Ставропольский край (26 тысячи тонн) и Краснодарский край (25,8 тысячи тонн).
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В Минсельхозе напомнили, что в 2019 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, валовой сбор овощей в зимних теплицах составил рекордные 1,14 млн тонн. "Это на 14% больше результатов 2018 года и на 26,7% выше среднего показателя за последние пять лет. К 2025 году Минсельхоз планирует нарастить производство овощей защищенного грунта в организованном секторе до 1,6 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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