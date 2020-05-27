Кузнецова призвала к осторожности при проведении летних смен в лагерях

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания необходима для детей, и лагеря должны провести ее со всей осторожностью, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости, добавив, что необходимо продумать и дополнительные варианты досуга.
Ранее Минпросвещения рекомендовало начать детскую оздоровительную кампанию с 1 июля.
"Нужно, чтобы была соблюдена грань: с одной стороны, мы понимаем необходимость летней оздоровительной кампании, с другой – нужно ее проводить с осознанием всей осторожности и с трезвым пониманием тех мер, которые нужно принять для сохранения здоровья детей. Только если будет найдено решение, которое максимально обезопасит наших детей от заражения инфекцией, тогда, конечно, уместно начинать летнюю кампанию – детям важно отдохнуть, они должны сменить обстановку", - сказала Кузнецова.
Если ребенок остается без организованного досуга, то это огромный риск для его жизни и здоровья, напомнила уполномоченный. Так, по ее словам, важно продумать все возможные варианты решения этого вопроса.
"Естественно, если мы увидим усложнение, усугубление ситуации, если появятся какие-то новые формы этого пока малоизученного недуга, который будет более тяжело сказываться на детях, то нужно будет включать другие механизмы и организовывать детский досуг в ином формате", - добавила Кузнецова.
Так, омбудсмен считает важным принять целый комплекс мер с использованием ресурсов дополнительного образования: спорта и всех иных возможных ресурсов в регионе. При этом необходимо ориентироваться на разные возрастные категории и обеспечить возможность трудоустройства для детей подросткового возраста.
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