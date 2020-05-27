Кузнецова призвала к осторожности при проведении летних смен в лагерях

"Нужно, чтобы была соблюдена грань: с одной стороны, мы понимаем необходимость летней оздоровительной кампании, с другой – нужно ее проводить с осознанием всей осторожности и с трезвым пониманием тех мер, которые нужно принять для сохранения здоровья детей. Только если будет найдено решение, которое максимально обезопасит наших детей от заражения инфекцией, тогда, конечно, уместно начинать летнюю кампанию – детям важно отдохнуть, они должны сменить обстановку", - сказала Кузнецова.