Минпросвещения и АСИ запустили онлайн-платформу по допобразованию

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в ходе пресс-конференции объявили о запуске единой платформы-навигатора с программами дополнительного образования для детей.
Как сообщается на сайте платформы, ресурс собрал лучшие цифровые учебные материалы и практики для дополнительного дистанционного обучения от лидеров онлайн-образования России. Сервис будет полезен для учителей, школьников и их родителей, поможет сделать образование современным, увлекательным и продуктивным.
"Это место, где в удобной форме собраны лучшие программы, образовательный контент, которые сегодня активно используется и школьниками и родителями в послеурочной деятельности во второй половине дня. Там представлены все основные программы дополнительного образования", - сказала глава АСИ Светлана Чупшева в ходе пресс-конференции.
Глава агентства отметила, что на онлайн-ресурсе собран контент, который позволит повысить свои компетенции в различных сферах. Кроме того, отметила она, на ресурсе используется искусственный интеллект, благодаря которому пользователю будут предлагаться материалы по его интересам. Как отметила Чупшева, 60% контента платформы бесплатные.
Платформа размещена по адресу edu.asi.ru.