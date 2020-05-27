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2020-05-27T13:08
https://ria.ru/20200527/1572050431.html
Минпросвещения и АСИ запустили онлайн-платформу по допобразованию
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РИА Новости

Минпросвещения и АСИ запустили онлайн-платформу по допобразованию

12:19 27.05.2020 (обновлено: 13:08 27.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРабочее место
Рабочее место
© РИА Новости / Максим Богодвид
Рабочее место. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в ходе пресс-конференции объявили о запуске единой платформы-навигатора с программами дополнительного образования для детей.
Как сообщается на сайте платформы, ресурс собрал лучшие цифровые учебные материалы и практики для дополнительного дистанционного обучения от лидеров онлайн-образования России. Сервис будет полезен для учителей, школьников и их родителей, поможет сделать образование современным, увлекательным и продуктивным.
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"Это место, где в удобной форме собраны лучшие программы, образовательный контент, которые сегодня активно используется и школьниками и родителями в послеурочной деятельности во второй половине дня. Там представлены все основные программы дополнительного образования", - сказала глава АСИ Светлана Чупшева в ходе пресс-конференции.
Глава агентства отметила, что на онлайн-ресурсе собран контент, который позволит повысить свои компетенции в различных сферах. Кроме того, отметила она, на ресурсе используется искусственный интеллект, благодаря которому пользователю будут предлагаться материалы по его интересам. Как отметила Чупшева, 60% контента платформы бесплатные.
Платформа размещена по адресу edu.asi.ru.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
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