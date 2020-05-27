Минпросвещения и АСИ запустили онлайн-платформу по допобразованию

Как сообщается на сайте платформы, ресурс собрал лучшие цифровые учебные материалы и практики для дополнительного дистанционного обучения от лидеров онлайн-образования России. Сервис будет полезен для учителей, школьников и их родителей, поможет сделать образование современным, увлекательным и продуктивным.

Глава агентства отметила, что на онлайн-ресурсе собран контент, который позволит повысить свои компетенции в различных сферах. Кроме того, отметила она, на ресурсе используется искусственный интеллект, благодаря которому пользователю будут предлагаться материалы по его интересам. Как отметила Чупшева, 60% контента платформы бесплатные.