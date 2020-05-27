На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 15 тысячи, свыше 900 человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние сутки на Филиппинах выявили 380 новых случаев заражения COVID-19, еще 18 человек скончались.
За все время в стране зафиксировали 15 049 зараженных и 904 летальных исхода.
Свыше 3,5 тысяч человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.