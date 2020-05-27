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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:16
https://ria.ru/20200527/1572050253.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_f8b41aa1a705322d7b8dabf8687bcd90.jpg
РИА Новости

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

12:16 27.05.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 15 тысячи, свыше 900 человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние сутки на Филиппинах выявили 380 новых случаев заражения COVID-19, еще 18 человек скончались.
За все время в стране зафиксировали 15 049 зараженных и 904 летальных исхода.
Свыше 3,5 тысяч человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФилиппиныВ мире
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