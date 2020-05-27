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2020-05-27T12:17
https://ria.ru/20200527/1572050178.html
В Дагестане МЧС продезинфицировало 1,5 млн квадратных метров соцобъектов
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РИА Новости

В Дагестане МЧС продезинфицировало 1,5 млн квадратных метров соцобъектов

12:14 27.05.2020 (обновлено: 12:17 27.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииГруппировка Волжского спасательного центра МЧС России выдвинулась из Самары для оказания помощи в дезинфекции Республике Дагестан
Группировка Волжского спасательного центра МЧС России выдвинулась из Самары для оказания помощи в дезинфекции Республике Дагестан
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС уже продезинфицировали в Дагестане социально-значимые объекты на общей площади 1,5 миллиона квадратных метров, в том числе 139 лечебных и образовательных учреждений, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
"На сегодняшний день подразделениями МЧС в Республике Дагестан проведена дезинфекция объектов общей площадью порядка 1,5 миллиона квадратных метров. Обработаны 62 лечебных и 77 образовательных учреждений, 93 административных здания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специальная санитарная обработка также проведена на трех железнодорожных вокзалах, 33 рынках, в 51 мечети и шести храмах, шести автостанциях, 140 остановках и 304 стоянках общественного транспорта.
Представитель министерства напомнил, что дезинфекция проходит в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и с целью минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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