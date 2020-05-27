В Дагестане МЧС продезинфицировало 1,5 млн квадратных метров соцобъектов

Группировка Волжского спасательного центра МЧС России выдвинулась из Самары для оказания помощи в дезинфекции Республике Дагестан

© Фото : МЧС России Группировка Волжского спасательного центра МЧС России выдвинулась из Самары для оказания помощи в дезинфекции Республике Дагестан

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС уже продезинфицировали в Дагестане социально-значимые объекты на общей площади 1,5 миллиона квадратных метров, в том числе 139 лечебных и образовательных учреждений, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.

"На сегодняшний день подразделениями МЧС в Республике Дагестан проведена дезинфекция объектов общей площадью порядка 1,5 миллиона квадратных метров. Обработаны 62 лечебных и 77 образовательных учреждений, 93 административных здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специальная санитарная обработка также проведена на трех железнодорожных вокзалах, 33 рынках, в 51 мечети и шести храмах, шести автостанциях, 140 остановках и 304 стоянках общественного транспорта.

Представитель министерства напомнил, что дезинфекция проходит в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и с целью минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.