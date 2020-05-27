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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:09
https://ria.ru/20200527/1572049703.html
Чайка заявил о необходимости управленческих решений в Дагестане
https://cdn24.img.ria.ru/images/156371/35/1563713569_0:110:2904:1744_1036x0_80_0_0_0a0c5c0c1e333fd5d1c2ada1dde113ef.jpg
РИА Новости

Чайка заявил о необходимости управленческих решений в Дагестане

12:09 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮрий Чайка
Юрий Чайка
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Юрий Чайка. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка заявил о необходимости принимать управленческие решения на местах после информации о том, что медучреждения в Дагестане становятся источником заражения COVID-19, сообщает пресс-служба полпредства.
"Широкое распространение коронавирусной инфекции выявило ряд острых проблем в структуре здравоохранения региона. Мы получали информацию и о том, что медицинские учреждения сами становились источником заражения, что, безусловно, недопустимо. На такие обращения надо своевременно реагировать и принимать серьезные управленческие решения на местах", – подчеркнул Чайка, слова которого приводит пресс-служба после беседы с главой Дагестана Владимиром Васильевым по телефону.
Как отмечается, Чайка поинтересовался у Васильева ходом реализации поручений главы государства, в частности касающихся оснащения медицинских учреждений оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты для бригад специалистов, а также дополнительных выплат медицинским работникам.
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"Полпред сообщил руководителю региона о поступающих в адрес аппарата обращениях граждан из городов – Махачкалы, Хасавюрта, Кизляра, Буйнакска, Дагестанских Огней, Дербента, а также малых населенных пунктов. Так, тревожные сигналы пришли из села Таловка Тарумовского района, села Кироваул Кизилюртовского района, села Губден Карабудахкентского района и села Тлох Ботлихского района. Жители рассказывают о нехватке тестов для диагностики, койко-мест в лечебных учреждениях, и, как следствие, – высоком уровне смертности", - отмечено в сообщении.
По данным пресс-службы, Васильев проинформировал представителя президента о выработанных мерах по стабилизации обстановки на территории муниципалитетов. "Ряд вопросов уже решен, остальные останутся на контроле руководства республики", - сказано в релизе.
По данным полпредства, Дагестан занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе и пятое в числе субъектов Российской Федерации, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На 27 мая в списке граждан с подтвержденным диагнозом находятся 4455 человек, умерли 130.
Обстановка в Дагестане стала темой отдельного совещания, которое 18 мая в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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