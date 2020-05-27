Чайка заявил о необходимости управленческих решений в Дагестане

"Широкое распространение коронавирусной инфекции выявило ряд острых проблем в структуре здравоохранения региона. Мы получали информацию и о том, что медицинские учреждения сами становились источником заражения, что, безусловно, недопустимо. На такие обращения надо своевременно реагировать и принимать серьезные управленческие решения на местах", – подчеркнул Чайка, слова которого приводит пресс-служба после беседы с главой Дагестана Владимиром Васильевым по телефону.