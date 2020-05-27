Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

"Мы направили (в правительство - ред.) еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ… А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно (распространить выплату на детей 16 и 17 лет - ред.)", - сказала Кузнецова в интервью РИА Новости.