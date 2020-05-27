Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее она заявляла о множестве обращений от родителей с соответствующими просьбами.
"Мы направили (в правительство - ред.) еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ… А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно (распространить выплату на детей 16 и 17 лет - ред.)", - сказала Кузнецова в интервью РИА Новости.
Омбудсмен подчеркнула, что в основном подростки этого возраста еще находятся на попечении родителей, многие из них продолжают свое обучение из-за чего не имеют возможности для полноценного трудоустройства. При этом потребительская корзина у 16- и 17-летних молодых людей фактически равна потребительской корзине взрослого человека.
Президент РФ Владимир Путин в связи с коронавирусом ранее поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.