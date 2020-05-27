Эксперты назвали идею запрета отлова китов в России нецелесообразной

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Экспертная рабочая группа федерального уровня, рассмотрев петицию экологов на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) о запрете вылова китообразных в культурно-просветительских целях, рекомендовала отказать им, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Бывший вице-премьер Алексей Гордеев в 2019 году говорил, что вылов в культурно-просветительских целях правительство хочет запретить. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" опубликовали петицию в поддержку такого запрета на РОИ, она собрала свыше 100 тысяч голосов, чего достаточно для ее рассмотрения правительством. Согласно информации на сайте РОИ, статус инициативы – "передана на рассмотрение в экспертную группу".
Лисицын предоставил РИА Новости копию проекта экспертного заключения, в котором указано, что члены рабочей группы приняли решение "признать нецелесообразной разработку проекта нормативного правого акта, направленного на реализацию общественной инициативы". Также отмечается, что решено направить материалы общественной инициативы в Минсельхоз РФ, рекомендовать министерству проработать вопросы "усиления контроля использования морских млекопитающих… создания системы обмена морских млекопитающих, рожденных в условиях закрытого содержания, установления запрета на продажу добытых морских млекопитающих в зарубежные страны".
В тексте проекта заключения среди прочего отмечается, что вылов морских животных в культурно-просветительских целях необходим для обеспечения работы ряда образовательных и научных учреждений и что выловленных белух и дельфинов используют для реабилитации детей-инвалидов.
"Заключение и решение экспертной рабочей группы правительства России по инициативе должны быть готовы еще в конце февраля, но проекты этих документов появились только сейчас… Коалиция "Свободу косаткам и белухам" категорически не согласна с проектом решения экспертной рабочей группы о нецелесообразности реализации общественной инициативы, поддержанной 100 тысячами граждан России", - отметил Лисицын.
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По его словам, проект еще не подписан председателем экспертной рабочей группы - заместителем руководителя аппарата правительства РФ Ольгой Чепуриной, отзывы членов рабочей группы будут собирать до 1 июня.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.