Эксперты назвали идею запрета отлова китов в России нецелесообразной

В тексте проекта заключения среди прочего отмечается, что вылов морских животных в культурно-просветительских целях необходим для обеспечения работы ряда образовательных и научных учреждений и что выловленных белух и дельфинов используют для реабилитации детей-инвалидов.

"Заключение и решение экспертной рабочей группы правительства России по инициативе должны быть готовы еще в конце февраля, но проекты этих документов появились только сейчас… Коалиция "Свободу косаткам и белухам" категорически не согласна с проектом решения экспертной рабочей группы о нецелесообразности реализации общественной инициативы, поддержанной 100 тысячами граждан России", - отметил Лисицын.