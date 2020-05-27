Кузнецова рассказала о подготовке доклада о позитивном контенте для детей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Предложения по развитию детского познавательного контента будут представлены в докладе президенту РФ, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Предложения по развитию детского познавательного контента будут представлены в докладе президенту РФ, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

"Мы вместе (с экспертами - ред.) разработали целый комплекс мер по развитию детского позитивного контента: от создания единой платформы вплоть до развития школьного телевидения. Мы не только опрашивали экспертов детского театра и детской киноиндустрии, мы также спрашивали детей из детских советов при уполномоченных. Сотни детей принимали участие в разработке этих мер, и среди них, в том числе, развитие детского школьного телевидения, детского блоггинга и создание самими детьми позитивного контента, ориентированного на своих сверстников", - рассказала омбудсмен.

"Все эти предложения войдут в наш доклад, который впервые готовит в этом году уполномоченный по правам ребенка. Документ будет передан президенту РФ и опубликован в свободном доступе", - добавила Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что ситуация с карантинными мерами и режимом самоизоляции только подтвердила проблему нехватки позитивного и познавательного контента.