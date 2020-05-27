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2020-05-27T13:21
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Кузнецова рассказала о подготовке доклада о позитивном контенте для детей
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РИА Новости

Кузнецова рассказала о подготовке доклада о позитивном контенте для детей

11:57 27.05.2020 (обновлено: 13:21 27.05.2020)
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© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Предложения по развитию детского познавательного контента будут представлены в докладе президенту РФ, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Мы вместе (с экспертами - ред.) разработали целый комплекс мер по развитию детского позитивного контента: от создания единой платформы вплоть до развития школьного телевидения. Мы не только опрашивали экспертов детского театра и детской киноиндустрии, мы также спрашивали детей из детских советов при уполномоченных. Сотни детей принимали участие в разработке этих мер, и среди них, в том числе, развитие детского школьного телевидения, детского блоггинга и создание самими детьми позитивного контента, ориентированного на своих сверстников", - рассказала омбудсмен.
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"Все эти предложения войдут в наш доклад, который впервые готовит в этом году уполномоченный по правам ребенка. Документ будет передан президенту РФ и опубликован в свободном доступе", - добавила Кузнецова.
Омбудсмен отметила, что ситуация с карантинными мерами и режимом самоизоляции только подтвердила проблему нехватки позитивного и познавательного контента.
"Родители его пытаются найти, но единой платформы, на которой был бы собран позитивный, понятный, доступный и полезный для детей контент, к сожалению, сейчас нет. И нам нужно максимально приложить силы, чтобы и эта альтернатива у детей тоже была на случай, если вдруг потребуется и такая форма организации детского досуга", - заключила уполномоченный.
Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
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